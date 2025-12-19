România plătește datoria din `92 către SUA, a decis Miruță, pentru bumbacul importat. Aproape 7 milioane de dolari

Plata unei datorii istorice către Statele Unite ale Americii, pentru bumbacul-fibră importat în anii '90, a fost reglementată în şedinţa de Guvern din această săptămână, o datorie veche pe care acum o putem achita corect, transparent şi cu demnitate, a transmis, vineri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, pe contul său de Facebook.

"În 1992 s-a dat în România un mare tun: aşa-numita Afacere a bumbacului. Unii au tras ţepe şi s-au îmbogăţit, iar statul român a rămas şi bun de plată şi cu o ruşine diplomatică pe termen lung. Timp de 33 de ani, decidenţii au împins această mizerie sub preş. Astăzi, am scos-o la lumină", a notat ministrul.

Potrivit acestuia, la începutul anilor '90, Guvernul României a contractat un împrumut în bumbac din Statele Unite ale Americii, în valoare de 10 milioane de dolari, pentru a sprijini cu materie primă câteva firme româneşti "alese pe sprânceană". Bumbacul a fost livrat, firmele s-au închis, datoria nu a fost returnată, iar România a rămas cu obligaţia neplătită.

"Dincolo de istorie şi de vinovaţi, România este aceeaşi ţară, cu acelaşi tricolor şi cu milioane de oameni cinstiţi. Iar imaginea noastră externă nu este un detaliu: este ceva ce trebuie apărat. Ca ministru al Economiei, în şedinţa de Guvern din această săptămână, am făcut un gest firesc pentru o Românie care se vrea respectată: am adus o piesă importantă de legislaţie la nivelul anului 2025 şi am scos de sub preş o datorie istorică. Poate părea un demers tehnic. În realitate, este despre respect, corectitudine şi bun-simţ. În primul rând, am reglementat plata unei datorii istorice către Statele Unite ale Americii, pentru bumbacul-fibră importat în anii '90. O datorie veche de peste 30 de ani, asumată de statul român în 1992, pe care astăzi o putem achita corect, transparent şi cu demnitate. Este un pas necesar pentru credibilitatea României ca partener economic internaţional", a subliniat Miruţă.

Totodată, spune ministrul Economiei, a fost introdusă în legislaţie definiţia clară a fibrei optice.

"În plus, am introdus în legislaţie o corecţie greu de explicat că lipsea în 2025: definirea clară a fibrei optice. De ce contează? Pentru că fibra optică este coloana vertebrală a comunicaţiilor moderne, inclusiv a infrastructurii critice, precum reţelele energetice. Cine o utilizează trebuie să o facă responsabil şi să plătească redevenţele cuvenite statului, adică tuturor cetăţenilor", a explicat el.

În opinia sa, cele două măsuri au o legătură clară, respectiv corectarea unor neglijenţe legislative vechi, care "au permis abuzuri, pierderi şi lipsă de responsabilitate faţă de stat.

Guvernul a aprobat, joi, un proiect pentru achitarea datoriei istorice rezultate din împrumutul acordat de Guvernul SUA, prin Departamentul Agriculturii şi Commodity Credit Corporation (CCC), pentru importul de bumbac fibră, a anunţat Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT).

Creditul, contractat în 1992 pe termen de 30 de ani, a fost utilizat pentru achiziţia de materie primă destinată industriei textile româneşti prin intermediul operatorilor economici desemnaţi. Din cauza falimentului sau radierii operatorilor, datoriile nu au putut fi recuperate. Cele trei societăţi rămase în urmă cu plăţile şi radiate sunt SC Textilcotton SA, SC Impex Overseas Corp SRL şi SC Tuvic Impex SRL.

Statul român preia responsabilitatea integrală a plăţii pentru aceste datorii, asigurând respectarea obligaţiilor internaţionale, evitarea penalităţilor suplimentare şi menţinerea relaţiilor comerciale şi diplomatice cu partenerii americani.

Suma datorată era, la 30 iunie 2025, de 6,793 milioane dolari americani, incluzând rate de capital neachitate (4,890 milioane dolari americani), dobânzi iniţiale neachitate (821.066 dolari americani) şi penalităţi de întârziere (1,081 milioane dolari americani), la care se vor adăuga eventuale penalităţi şi costuri de transfer până la efectuarea plăţii.

La 30 septembrie 2025, suma totală de plată, inclusiv penalităţile, conform Declaraţiei de arierate transmise de USDA, era de 6,83 milioane dolari americani, sumă ce urmează a fi alocată în bugetul MEDAT din 2026, la care se vor mai adăuga penalităţile acumulate până la data efectuării plăţilor restante, precum şi costurile de transfer bancar.

Plata se va face prin bugetul Ministerului Economiei, într-o poziţie bugetară distinctă, ceea ce permite gestionarea directă şi transparentă a fondurilor. Proiectul de lege stabileşte cadrul legal pentru identificarea sumelor datorate, efectuarea plăţilor şi includerea acestora în bugetul de stat, clarificând situaţia datoriei istorice şi protejând interesele financiare ale României.

Ministerul Economiei coordonează procesul, inclusiv transmiterea datelor către Departamentul Agriculturii al SUA, gestionarea sumelor şi aplicarea legislaţiei aferente, finalizând astfel un proces început în 1992 şi continuat prin mai multe memorandumuri şi proiecte legislative nefinalizate anterior, conform Agerpres.

