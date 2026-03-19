49 de animale au murit într-un incendiu în Dâmbovița. Tudor-Tim Ionescu: Dacă nu intervenim la sursă, vom continua să gestionăm consecințele și nu cauzele

Alertat în jurul orei 01:00, ISU Dâmbovița a trimis la fața locului trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. La sosire, incendiul deja ar fi cuprins întreaga structură, pe aproximativ 80 de metri pătrați. În urma intervenției, pompierii au constatat că 49 de animale și-au pierdut viața.

Tudor: „O tragedie care scoate în evidență lipsa standardelor”

Tudor-Tim Ionescu, realizatorul emisiunii DC Anima a declarat pentru DCNEWS că incidentul nu trebuie privit doar ca un accident tehnic, ci ca un semnal privind modul în care România gestionează protecția animalelor în adăposturi:

„În primul rând, vorbim despre o tragedie. Zeci de animale au murit într-un incendiu, iar dincolo de orice discuție tehnică, trebuie să existe empatie pentru această pierdere și să conștientizăm că astfel de suferințe nu trebuie să mai existe în România, dacă vrem să fim o societate civilizată. În același timp, cazul acesta ridică o întrebare esențială de politică publică. Și anume, cât de nepregătite sunt adăposturile din România pentru situații de urgență, indiferent dacă vorbim despre un adăpost autorizat sau nu, nu am această informație în acest moment.

Realitatea este că la nivel național nu avem standarde suficient de clare și uniforme privind siguranța la incendii, proceduri de evacuare sau dotări minime obligatorii. De exemplu, sisteme de supraveghire video și monitorizare continuă ar trebui să fie o normă, nu o excepție sau ceva facultativ, atât pentru prevenție, cât și pentru intervenție rapidă, exact ca în aceste situații”, punctează acesta.

Apel la responsabilitate și controale reale în adăposturile de animale

Tragedia de la Ulmi scoate în prim-plan întrebări esențiale despre siguranța adăposturilor și despre măsurile concrete pe care autoritățile trebuie să le ia pentru a preveni astfel de situații.

„Acest incident ar trebui să ducă la o analiză serioasă. Și anume, ce obligații concrete au adăposturile în materie de siguranță? Ce verifică efectiv autoritățile a ANSVSA-ul în speță? Și cum ne asigurăm că aceste controle sunt reale, nu doar formale? Ce trebuie spus foarte clar este că animalele nu ajung în adăposturi din senin. Ele sunt acolo ca un rezultat direct al abandonului, lipsei de responsabilitate și a unui sistem care nu își face treaba în materie de prevenție.

Atâta timp cât nu avem controle reale pe microcipare, pe sterilizare, pe sancționarea abandonului și a cruzimii față de toate animalele, vom continua să producem constant animale fără stăpân. Și aceste adăposturi, publice sau private, vor fi supraaglomerate și expuse în definitiv unor riscuri în astfel de situații de urgență. Mesajul este că dacă nu intervenim la sursă, vom continua să gestionăm doar consecințele, doar efectele și nu cauzele. Și uneori, consecințele arată exact ca în cazul acestei tragedii”, mai explică acesta.

Soluții propuse: standarde clare și prevenție la nivel comunitar

Tudor-Tim Ionescu consideră că tragedia ar trebui să declanșeze o reformă:

„Este momentul pentru o abordare integrată standarde clare pentru adăposturi, controle reale și mai ales politice eficiente de prevenție la nivelul comunității. Este motivul pentru care am avansat către ANSVSA, o strategie județeană de gestionare a animalelor bazată pe modelul București-ILFOV, care a arătat în București din 2016 și în ILFOV începând cu anul 2020, cum pot fi gestionate lucrurile de o manieră eficientă, empatică și cu rezultate concrete benefice pentru întreaga societate”, încheie acesta.