DCNews Stiri Un bărbat care intenţiona să se sinucidă, găsit într-o pădure cu ajutorul sistemului de monitorizare electronică
Data publicării: 22 Mai 2026

Un bărbat care intenţiona să se sinucidă, găsit într-o pădure cu ajutorul sistemului de monitorizare electronică
Autor: Ioan-Radu Gava

bărbat / Fotografie de la Robin Mitchell: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/alb-negru-om-persoana-barba-2911086/
Un bărbat în vârstă de 41 de ani, care anunţase că intenţionează să se sinucidă, a fost găsit vineri seară într-o pădure din sudul judeţului Argeş, cu ajutorul sistemului de monitorizare electronică.

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, şefa Postului de Poliţie din comuna Ştefan cel Mare a fost sesizată telefonic de către o femeie că partenerul său a plecat de la domiciliu având asupra sa o frânghie, afirmând că intenţionează să recurgă la un gest suicidal, scrie Agerpres.

"Bărbatul avea instituită măsura monitorizării electronice, în contextul unor acte de violenţă domestică săvârşite anterior, aspect ce a permis implicarea imediată a structurii ce realizează monitorizarea electronică. În cel mai scurt timp, poliţista a stabilit cu apelanta mobilizarea unor persoane din comunitate pentru efectuarea de căutări în zona localităţii, a anunţat colegii pentru sprijinirea verificărilor din teren şi s-a deplasat către domiciliul celor în cauză, menţinând permanent legătura cu Dispeceratul Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică", se precizează în comunicat.

La nivelul dispeceratului IPJ Argeş s-a stabilit ca discuţiile telefonice cu bărbatul să fie purtate de către poliţista aflată în serviciu la Dispeceratul Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică. Aceasta a discutat în permanenţă cu el, încercând să-l determine să renunţe la intenţiile sale, iar în acelaşi timp să ofere indicii colegilor din teren privind zona în care se deplasa.

De asemenea, la nivelul Secţiei de Poliţie Rurală Rociu au fost mobilizaţi agenţii aflaţi în patrulare, iar şefa de post a facilitat implicarea rapidă a unor persoane din localitate în activităţile de căutare.

"După aproximativ o oră de căutări, bărbatul a fost găsit într-o zonă cu vegetaţie abundentă, situată la limita dintre un lan de cereale şi o pădure. Acesta era într-o stare psihică afectată, însă nu avea vătămări fizice. Ulterior, a fost preluat de un echipaj şi transportat la o unitate medicală, pentru investigaţii medicale şi îngrijiri de specialitate", se mai menţionează în comunicat.

