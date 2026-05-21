Prof. dr. Codruț Sarafoleanu, medic primar ORL, a vorbit despre alergiile de sezon și a explicat că acestea sunt inflamații ale căilor respiratorii cauzate de alergeni, care pot provoca reacții în sfera ORL și la nivel pulmonar.

Potrivit profesorului, alergiile pot avea o componentă genetică, dar și una dobândită prin expunerea repetată la polen. Activitățile în aer liber, cum este alergarea în parc, pot favoriza apariția sau agravarea acestor alergii în timp.

„Alergiile de sezon sunt inflamații ale căilor respiratorii produse de așa-numiții alergeni. Acești alergeni sunt diverse substanțe care pătrund în căile respiratorii și determină reacții inflamatorii, uneori destul de importante.

De obicei alergiile respiratorii se manifestă în sfera ORL, unde găsim rinitele alergice, rinosinuzitele alergice, dar și rinoconjunctivitele alergice - știți că foarte mulți pacienți se plâng și de lacrimare excesivă a ochilor, de mâncărimi de ochi și chiar de congestie conjunctivală. Bineînțeles că putem vorbi și de componenta pulmonară, de astmul cu etiologie alergică. Acesta este contextul general al alergiilor.

De obicei, acești alergeni sunt respiratori și pacienții, de multe ori, moștenesc această problemă din familie, există un determinism genetic. În alte circumstanțe, ele pot fi dobândite prin expunerea repetată la acești alergeni. De exemplu, sunt pacienți care au obiceiul să alerge în parc și dacă în perioada aceasta de sezon inhalează foarte multe polenuri de la arborii care înfloresc, cu siguranță după un număr de ani, făcând acest hobby zilnic, pot să capete și o alergie respiratorie”, a spus prof. dr. Codruț Sarafoleanu.

Alergarea în parc poate să ducă la apariția unor alergii

Prof. dr. Codruț Sarafoleanu a explicat că persoanele cu alergii sau suspiciuni de alergii ar trebui să facă o evaluare alergologică înainte de a continua activitățile în aer liber, deoarece evitarea expunerii la alergeni rămâne cea mai eficientă metodă de prevenție.

„Alergarea în parc nu e chiar atât de utilă sănătății dintr-un anumit punct de vedere. În timp, poate să ducă la apariția unor alergii”, a spus acad. prof. univ. dr. Irinel Popescu.

„Sigur, ea este foarte utilă din punct de vedere cardiovascular, tonus muscular și toate beneficiile pe care cu toții le știm. Le recomandăm pacienților noștri să facă mișcare, dar pacientul cunoscut alergic sau care are niște suspiciuni rezonabile din punct de vedere simptomatic pentru aceste alergii, eventual este bine să facă o evaluare alergologică înainte de a-și continua activitatea în parc.

De ce? Pentru că cea mai bună metodă de prevenție ar fi evitarea alergenului, ori evitarea expunerii la alergen înseamnă automat să ieșim din mediul care ne produce simptomatologia, ceea ce înseamnă că pacientul nu va mai putea să își facă, pentru o perioadă, bucuria de a alerga prin parc”, a spus prof. dr. Codruț Sarafoleanu la emisiunea „Academia de Sănătate”, de la DC News și DC Medical.

