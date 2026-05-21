ANM, avertizare generală de furtuni / Cod Galben de vânt. Prognoza meteo specială pentru Capitală
Data publicării: 21 Mai 2026

ANM, avertizare generală de furtuni / Cod Galben de vânt. Prognoza meteo specială pentru Capitală
Autor: Doinița Manic

ANM anunță instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate și intensificări ale vântului.
ANM a emis o avertizare generală de instabilitate atmosferică, dar și un Cod Galben de vânt.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare generală în care anunță instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului în mai multe zone din țară.

Interval de valabilitate: 21 mai, ora 10:00 – 23 mai, ora 21:00.

Astfel, în intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a țării, ce
se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice și local în cele vestice și centrale. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...90 km/h.

Cod Galben de vânt în Moldova, nord-estul Munteniei şi sudul Banatului

Totodată, ANM a emis și o atenţionare Cod galben de vânt, valabilă pe parcursul zilei de joi în Moldova, nord-estul Munteniei şi sudul Banatului.

În judeţele din aceste regiuni intensificările vântului vor atinge viteze de 50...65 km/h.

Pe parcursul zilei de vineri, atenţionarea de vânt se va restrânge la Moldova şi nord-estul Munteniei.

Prognoza specială pentru Capitală

În Capitală, în intervalul 21 mai, ora 10:00 - 22 mai, ora 09:00, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse (6...8 l/mp, izolat peste 10 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.

În intervalul 22 mai, ora 09:00 - 23 mai, ora 09:00, în București cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse (10...15 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 21...22 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.

În intervalul 23 mai, ora 09:00 - 23 mai, ora 21:00, cerul va avea înnorări temporar accentuate și cu probabilitate mai mare după-amiaza și seara vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări, îndeosebi în timpul ploilor. Temperatura maximă se va situa în jurul a 24 de grade.

Totodată, potrivit ANM, în intervalul 21 mai, ora 10 - 23 mai, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică ce vizează instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului.

