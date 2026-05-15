€ 5.2088
|
$ 4.4801
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Vremea Cod galben de inundații emis de hidrologi. Lista cu râuri vizate de atenționarea INHGA
Data publicării: 15 Mai 2026

Cod galben de inundații emis de hidrologi. Lista cu râuri vizate de atenționarea INHGA
Autor: Andrei Itu

inhga-avertizeaza-cod-galben-de-viituri-si-inundatii--zonele-vizate_70442800 Foto cu rol ilustrativ: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a anunțat pentru sâmbătă şi duminică un cod galben de inundaţii.

Un cod galben de inundaţii a fost emis, vineri, de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), pentru sâmbătă și duminică.

Se preconizează scurgeri majore pe versanţi, torenţi şi pâraie, precum şi viituri rapide pe râurile mici, ce cauza provoca inundaţii locale şi creşteri ale debitelor şi nivelurilor pe unele cursuri de apă.
 

Bazinele hidrografice menționate de INHGA 
 

Conform sursei citate, bazinele hidrografice vizate de atenţionarea INHGA sunt următoarele: Crişul Alb, Mureş, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte de Staţia Hidrologică Orşova, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş şi Ialomiţa, când în intervalul 16 mai ora 14:00 – 17 mai ora 16:00 se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri. 

Lista râurilor vizate de atenționarea INHGA

„În intervalul 16.05.2026 ora 14:00 – 17.05.2026 ora 16:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Alb – bazin amonte S.H. Gurahonţ şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gurahonţ (judeţele: Hunedoara şi Arad), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj, Pogăniş – bazin amonte Ac. Cadar Duboz, Bârzava – bazin amonte S.H. Moniom şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moniom – amonte S.H. Gătaia (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş, Nera (judeţul Caraş Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte S.H. Orşova (judeţele:

Caraş Severin şi Mehedinţi), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort (judeţul Gorj), Motru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt- afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cibin (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeş, Gorj, Olt şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleroman şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa)”, notează INHGA.

Aceste fenomene se pot produce ca urmare a precipitaţiilor prognozate pentru următoarele 48 de ore, cedării apei din stratul de zăpadă din zona de munte înaltă şi propagării, astfel încât specialiştii INHGA au emis Cod galben de inundaţii, notează sursa citată.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cod galben de inundatii
inhga
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Procurorul Gigi Valentin Ştefan, acuzat că promitea decizii favorabile prin influenţă asupra magistraţilor de la CAB și ÎCCJ - REFERAT
Publicat acum 29 minute
OMS avertizează asupra pliculețelor cu nicotină, tot mai populare în rândul tinerilor: Sunt făcute special pentru a crea dependență
Publicat acum 34 minute
Cod galben de inundații emis de hidrologi. Lista cu râuri vizate de atenționarea INHGA
Publicat acum 52 minute
Liber la creșteri de salarii în 47 firme de stat. Adrian Negrescu intervine: Să-i explice cineva premierului
Publicat acum 59 minute
Deși vara se apropie, în Bucegi stratul de zăpadă depășește 1,5 metri. Traseele montane de altitudine, închise
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 3 minute
Horoscop 15 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 48 minute
Scrisoare PSD către Ursula von der Leyen: Ce îi solicită social-democrații români
Publicat acum 5 ore si 57 minute
Herman Berkovits: „De ce România face așa ceva nepoților noștri?!” Cum pierde țara noastră milioane de oameni
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Decizia lui Răzvan Dumitrescu după ce un politician n-a mai venit la emisiune. Pe cine va invita data viitoare la DC News
Publicat acum 10 ore si 8 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de psihiatrie
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close