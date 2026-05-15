Cod galben de inundații emis de hidrologi. Lista cu râuri vizate de atenționarea INHGA

Un cod galben de inundaţii a fost emis, vineri, de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), pentru sâmbătă și duminică.

Se preconizează scurgeri majore pe versanţi, torenţi şi pâraie, precum şi viituri rapide pe râurile mici, ce cauza provoca inundaţii locale şi creşteri ale debitelor şi nivelurilor pe unele cursuri de apă.



Bazinele hidrografice menționate de INHGA



Conform sursei citate, bazinele hidrografice vizate de atenţionarea INHGA sunt următoarele: Crişul Alb, Mureş, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte de Staţia Hidrologică Orşova, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş şi Ialomiţa, când în intervalul 16 mai ora 14:00 – 17 mai ora 16:00 se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri.

Lista râurilor vizate de atenționarea INHGA

„În intervalul 16.05.2026 ora 14:00 – 17.05.2026 ora 16:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Alb – bazin amonte S.H. Gurahonţ şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gurahonţ (judeţele: Hunedoara şi Arad), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj, Pogăniş – bazin amonte Ac. Cadar Duboz, Bârzava – bazin amonte S.H. Moniom şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moniom – amonte S.H. Gătaia (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş, Nera (judeţul Caraş Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte S.H. Orşova (judeţele:

Caraş Severin şi Mehedinţi), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort (judeţul Gorj), Motru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt- afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cibin (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeş, Gorj, Olt şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleroman şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa)”, notează INHGA.

Aceste fenomene se pot produce ca urmare a precipitaţiilor prognozate pentru următoarele 48 de ore, cedării apei din stratul de zăpadă din zona de munte înaltă şi propagării, astfel încât specialiştii INHGA au emis Cod galben de inundaţii, notează sursa citată.