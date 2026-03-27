Alertă ANM până luni dimineaţa: Cod galben de vreme rea în peste jumătate din România. Unde va ninge
Data actualizării: 10:58 27 Mar 2026 | Data publicării: 10:50 27 Mar 2026

Alertă ANM până luni dimineaţa: Cod galben de vreme rea în peste jumătate din România. Unde va ninge
Autor: Andrei Itu

ploaie umbrele INQUAM_Photos_Octav_Ganea Inquam Photos/Octav Ganea

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, mai multe atenţionări Cod galben de vreme rea, ce va cuprinde, până luni dimineaţa. peste jumătate din ţară.

Potrivit prognozei ANM, pe parcursul zilei de vineri, între orele 10:00 - 20:00, va fi Cod galben de intensificări ale vântului în sudul Banatului, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei şi Transilvaniei şi în sud-vestul Dobrogei, unde rafalele vor fi de 50 - 70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaţilor Meridionali de 90 - 100 km/h.

Totodată, de vineri seara, de la ora 22:00, şi până sâmbătă, la ora 17:00, un alt Cod galben de vânt puternic va fi valabil în 11 judeţe şi în Municipiul Bucureşti. În aceste areale, local şi temporar, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50 - 65 km/h.

Cod galben de precipitaţii în perioada 27 martie - 30 martie - Zonele vizate

Potrivit meteorologilor, în perioada 27 martie, ora 10:00 - 30 martie, ora 10:00, va fi în vigoare un Cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi în cea mai mare parte a Moldovei, unde va ploua şi vor fi mai ales averse, însoţite pe arii restrânse de descărcări electrice în după-amiaza şi seara zilei de vineri (27 martie) şi pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie).

Precipitații mixte la munte. Unde va ninge

La munte, precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1.600 de metri, în Carpaţii Meridionali şi Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 40 - 50 cm şi va fi viscol.

Totodată, până la sfârşitul intervalului, se vor acumula cantităţi de apă de 40 - 60 l/mp şi pe alocuri de peste 70 - 80 l/mp.

Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Țara din Golf care își dorește intensificarea atacului asupra Iranului: „Oportunitate istorică”
Publicat acum 16 minute
Economistul Adrian Negrescu, optimist după ce a analizat execuția bugetară pentru primele două luni: În 2025, gaura din buget era dublă
Publicat acum 37 minute
Daniel Băluță susține ieșirea PSD de la guvernare. Bogdan Chirieac, avertisment despre planul USR
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Economia în epoca geopoliticii
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Cenaclul de la Roma, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 13 minute
Horoscop 27 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Starea de sănătate a lui Daniel Băluță după ce a fost otrăvit cu arsenic și mercur: Efectele au lăsat urme
Publicat acum 4 ore si 8 minute
Accident grav în Dâmboviţa: Microbuz cu elevi implicat într-o coliziune cu un autocamion la Tărtăşeşti. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie
Publicat acum 3 ore si 44 minute
Semnătura lui Trump, pe bancnotele americane: Decizie fără precedent în SUA
Publicat acum 3 ore si 36 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 28: SUA iau în considerare trimiterea a 10.000 de soldaţi suplimentari / Sirenele sună în Bahrain / Alertă de securitate sporită și în Qatar
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
