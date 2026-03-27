Alertă ANM până luni dimineaţa: Cod galben de vreme rea în peste jumătate din România. Unde va ninge

Potrivit prognozei ANM, pe parcursul zilei de vineri, între orele 10:00 - 20:00, va fi Cod galben de intensificări ale vântului în sudul Banatului, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei şi Transilvaniei şi în sud-vestul Dobrogei, unde rafalele vor fi de 50 - 70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaţilor Meridionali de 90 - 100 km/h.

Totodată, de vineri seara, de la ora 22:00, şi până sâmbătă, la ora 17:00, un alt Cod galben de vânt puternic va fi valabil în 11 judeţe şi în Municipiul Bucureşti. În aceste areale, local şi temporar, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50 - 65 km/h.

Cod galben de precipitaţii în perioada 27 martie - 30 martie - Zonele vizate

Potrivit meteorologilor, în perioada 27 martie, ora 10:00 - 30 martie, ora 10:00, va fi în vigoare un Cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi în cea mai mare parte a Moldovei, unde va ploua şi vor fi mai ales averse, însoţite pe arii restrânse de descărcări electrice în după-amiaza şi seara zilei de vineri (27 martie) şi pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie).

Precipitații mixte la munte. Unde va ninge

La munte, precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1.600 de metri, în Carpaţii Meridionali şi Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 40 - 50 cm şi va fi viscol.

Totodată, până la sfârşitul intervalului, se vor acumula cantităţi de apă de 40 - 60 l/mp şi pe alocuri de peste 70 - 80 l/mp.