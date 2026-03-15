Primăvara își intră greu în drepturi. Prognoza meteo actualizată: Se răcește, iar la munte ninge
Data actualizării: 23:34 15 Mar 2026 | Data publicării: 16:26 15 Mar 2026

Primăvara își intră greu în drepturi. Prognoza meteo actualizată: Se răcește, iar la munte ninge
Autor: Irina Constantin

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarea săptămână. 

Vremea luni, 16 martie. Prognoza meteo generală

Regimul termic va fi caracterizat de valori ușor mai ridicate decât cele specifice datei. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în regiunile extracarpatice. Trecător, ziua, în zona Carpaților Meridionali, la altitudini mari, vor fi posibile precipitații slabe mixte, iar noaptea, izolat va ploua slab în Banat și Crișana. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 9...10 grade pe litoral și 17 grade în regiunile vestice și nord-vestice, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 și 5 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -8 grade. Dimineața și noaptea, pe spații mici, se va forma ceață.

Vremea în București

Vremea va fi în general frumoasă, iar regimul termic caracterizat de valori ușor mai ridicate decât cele specifice datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar cea minimă va fi de -1...2 grade.

Vremea marți, 17 martie. Prognoza meteo generală

Valorile termice diurne vor fi în continuare mai mari decât cele specifice datei în centrul, sudul și estul teritoriului, în timp ce în vestul și nord-vestul țării vor fi în scădere și se vor situa în jurul celor normale. Cerul va fi temporar noros, iar pe arii restrânse în Banat, Crișana, Maramureș și izolat în Transilvania și posibil în Oltenia, temporar va ploua slab. În zona montană, pe alocuri, vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări spre seară și noaptea în sudul Banatului, unde vor fi viteze la rafală în general de 50...60 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 16 grade, iar cele minime se vor situa între -6 și 6 grade. Dimineața și noaptea, pe alocuri în sud-est va fi nebulozitate joasă sau ceață.

Vremea în București

Valorile termice se vor menține ușor mai ridicate decât cele specifice datei. Cerul va avea temporar înnorări, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 1...3 grade.

Vremea miercuri, 18 martie. Prognoza meteo generală

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această dată, iar cerul va avea înnorări temporare îndeosebi în sudul și estul țării. Izolat vor fi precipitații slabe sub formă de ploaie în sud-vest, la munte vor fi predominant ninsori, iar noaptea în Moldova vor fi ploi și trecător lapoviță. Vântul va avea intensificări temporare în majoritatea regiunilor, cu rafale de 35...45 km/h, dar mai ales în Oltenia și în sudul Banatului, unde vor fi viteze de 55...70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 10 și 17 grade, iar cele minime între -4 și 6 grade.

Vremea în București

Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat, trecător cu intensificări ușoare. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 2...4 grade.

Vremea joi, 19 martie. Prognoza meteo generală

Vremea se va răci, astfel că valorile termice vor deveni apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări în sud, centru și est, unde izolat vor fi condiții de ploaie slabă, iar în rest va fi variabil. La munte trecător și izolat va ninge slab. Vântul va avea intensificări temporare cu precădere în regiunile estice și sudice. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 5 și 13 grade, iar cele minime între -3 și 5 grade.

Vremea în București

Vremea va fi normală din punct de vedere termic. Cerul va avea înnorări și trecător vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla moderat, cu intensificări ușoare ziua. Temperatura maximă va fi de 9...11 grade, iar cea minimă de 2...4 grade.

Evoluția vremii în intervalul 20 - 23 martie

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale, iar probabilitatea pentru precipitații, slabe cantitativ, va fi ușor mai ridicată în zonele sudice și estice.

În București, valorile termice vor fi normale pentru această perioadă, iar probabilitatea pentru precipitații va fi redusă.

