Prognoza meteo: Vreme mai caldă decât normalul în perioada următoare, urmată de răcire. Vin și ploile

În zilele următoare, până miercuri inclusiv, vom avea parte de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, a declarat, duminică, 15 martie, directorul ANM, Elena Mateescu.

Vreme caldă până miercuri, 18 martie

„Mâine (n.r. luni, 16 martie), de pildă, vor fi 9-10 grade Celsius pe litoral, 17 grade în partea de Vest, Nord-Vest a țării. De altfel, și în ziua de marți avem un ecart de 9-16 grade, iar miercuri, de asemenea, 10-17 grade”, a explicat aceasta, la Digi24.

De când se răcește și când vin ploile

Începând de joi, 19 martie, vremea se va răci, dar nu pentru mult timp:

„Valorile de temperaturi vor deveni apropiate de normalul termic al datei din calendar. Ecartul maximelor va fi cuprins între 5-13 grade. Vor fi de interes și intensificările de vânt, pentru că, la rafală este posibil să consemnăm, mai ales la altitudini mari, viteze de peste 60-65 km/h. În zonele mai joase de relief vor fi 40-55 km/h.

Odată cu răcirea vremii, începând de joi, nu excludem ca în zonele mai joase, acolo unde temperaturile, mai ales în partea de Vest, Sud-Vest, unde vor depăși ușor 10-12 grade Celsius, în timp ce în Est și Centru, temperaturile să se situeze, la nivelul maximelor, între 6-9 grade, să consemnăm în zonele mai joase precipitații sub formă de ploaie, iar în zona montană înaltă, nu excludem să consemnăm și lapoviță și ninsori, trecător”, a mai explicat directorul ANM.

Temperaturile vor crește din nou după acest episod scurt de răcire: „Acest episod va fi de scurtă durată, după care temperaturile vor caracteriza o vreme mai caldă decât în mod obișnuit”, a mai punctat Elena Mateescu.

