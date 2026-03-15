€ 5.0949
|
$ 4.4419
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0949
|
$ 4.4419

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Vremea Prognoza meteo: Vreme mai caldă decât normalul în perioada următoare, urmată de răcire. Vin și ploile
Data publicării: 15:47 15 Mar 2026

Prognoza meteo: Vreme mai caldă decât normalul în perioada următoare, urmată de răcire. Vin și ploile
Autor: Iulia Horovei

Imagine cu o femeie care merge prin ploaie. Sursa foto: Agerpres

Temperaturile consemnate în zilele următoare vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, dar meteorologii anunță că vremea se va răci, iar ploile vor începe să-și facă simțită prezența.

În zilele următoare, până miercuri inclusiv, vom avea parte de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, a declarat, duminică, 15 martie, directorul ANM, Elena Mateescu.

Vreme caldă până miercuri, 18 martie

„Mâine (n.r. luni, 16 martie), de pildă, vor fi 9-10 grade Celsius pe litoral, 17 grade în partea de Vest, Nord-Vest a țării. De altfel, și în ziua de marți avem un ecart de 9-16 grade, iar miercuri, de asemenea, 10-17 grade”, a explicat aceasta, la Digi24.

De când se răcește și când vin ploile

Începând de joi, 19 martie, vremea se va răci, dar nu pentru mult timp:

„Valorile de temperaturi vor deveni apropiate de normalul termic al datei din calendar. Ecartul maximelor va fi cuprins între 5-13 grade. Vor fi de interes și intensificările de vânt, pentru că, la rafală este posibil să consemnăm, mai ales la altitudini mari, viteze de peste 60-65 km/h. În zonele mai joase de relief vor fi 40-55 km/h.

Odată cu răcirea vremii, începând de joi, nu excludem ca în zonele mai joase, acolo unde temperaturile, mai ales în partea de Vest, Sud-Vest, unde vor depăși ușor 10-12 grade Celsius, în timp ce în Est și Centru, temperaturile să se situeze, la nivelul maximelor, între 6-9 grade, să consemnăm în zonele mai joase precipitații sub formă de ploaie, iar în zona montană înaltă, nu excludem să consemnăm și lapoviță și ninsori, trecător”, a mai explicat directorul ANM.

Temperaturile vor crește din nou după acest episod scurt de răcire: „Acest episod va fi de scurtă durată, după care temperaturile vor caracteriza o vreme mai caldă decât în mod obișnuit”, a mai punctat Elena Mateescu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

prognoza meteo
ploi
anm
elena mateescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
