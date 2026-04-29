Virgil Guran susține că PNL ia în calcul opoziția: Dacă va fi o alianță PSD–AUR, după un an o să-i alerge lumea pe stradă

În contextul crizei politice și al pregătirilor pentru votul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan, programat pentru marți, 5 mai, partidele și liderii politici își calibrează deja discursurile și strategiile pentru perioada următoare. PNL pare prins într-o dilemă majoră, fiind fragmentat între tabere pro-Bolojan, anti-Bolojan, dar și între voci care resping categoric o eventuală revenire la guvernare alături de PSD după moțiune și altele care nu exclud această variantă.

Virgil Guran, unul dintre liderii vechi ai PNL, a vorbit la România TV despre situația din interiorul partidului, discuțiile purtate cu reprezentanți din conducerile județene și modul în care vede evoluția acestei crize politice. Potrivit acestuia, PNL este pregătit, la nevoie, să treacă în opoziție.

"Care este filmul în momentul de față și ce se întâmplă în PNL. Am ajuns la concluzia că mergem în opoziție"

„Eu vă spun care este filmul în momentul de față și ce se întâmplă în PNL. Noi avem o hotărâre luată. Ne-am decis că nu vom face alianță cu PSD-ul dacă fac moțiune de cenzură. În același timp, după părerea mea, întotdeauna când cineva vrea să te dea la o parte, înseamnă că are o alternativă. În mod normal, înseamnă că PSD-ul ar trebui să vină cu alternativa respectivă. Ce se va întâmpla? Sincer să fiu, pentru că nu-mi place să mint, nu știu. Probabil că vor fi multe discuții, multe dispute, chiar nu pot să zic care va fi finalul acestei confruntări dintre noi. Dacă ne-am gândi la ce se întâmplă în țară în cazul în care nu intrăm noi la guvernare, dar nu în sensul că suntem noi salvatorii patriei, că poate nu mai e nimeni sau or mai fi, dar nu-i știm noi, aș spune că rămânem în continuare la guvernare. Dacă ne gândim la corectitudine, bun simț, bune practici și așa mai departe, am spune „oamenii sunt nemulțumiți de noi. Ne dau la o parte să vină ei cu soluții alături de AUR-ul în momentul de față”. Chiar astăzi am stat mult, m-am gândit, am discutat cu toți colegii mei din conducerea județeană și am ajuns la concluzia că, dacă este cazul să mergem în opoziție, atunci vom merge în opoziție. Suntem pregătiți de asta. Dacă știu ei mai bine ce e de făcut, să o facă.

"Dacă va fi o alianță între PSD-AUR, credeți-mă că după un an de zile o să-i alerge lumea pe stradă"

Dacă intrăm în opoziție, e greu de estimat câți primari vor candida sub culorile noastre la următoarele alegeri. Eu recunosc un lucru. Data trecută, în 2024, au plecat 9 la PSD. Ei au luat la masa verde, cum s-ar spune, la negocieri, iar noi am luat 10 primari, câștigând pe bune. Din 89 de localități, în Dâmbovița, vreo 70 au primari crescuți de noi. Noi suntem o pepinieră. Formăm primari, și ei pleacă la PSD, din păcate. Nu aș vrea să întărim rândurile PSD-ului local, dar noi am dovedit că putem câștiga pe bune, fără primari luați și trecuți la noi ulterior. Mă rog, între noi este o dispută mare, iar Dâmbovița, care are un anumit potențial, este un județ sărac, prins între Brașov, Argeș, Prahova, Ilfov, București, iar aici a condus PSD-ul. Asta spune ceva. Dacă va fi o alianță între PSD-AUR, iar eu sunt dintr-o bucată și spun și despre partidul nostru când greșește, credeți-mă că după un an de zile o să-i alerge lumea pe stradă. PSD-ul o să dea, alături de AUR, case la 35.000 de euro? O să facă benzina un leu sau o dau pe gratis?

"Pe PSD îl mai văd în stare să administreze, dar pe cei de la AUR nu-i văd sub nicio formă"

În același timp, vă spun un lucru clar. Nu sunt de acord cu ce face PSD-ul, sunt împotriva lor în multe aspecte, m-am luptat cu ei, dar pe PSD îl mai văd în stare să administreze. Pe cei de la AUR nu-i văd sub nicio formă. Îi știu foarte bine. Într-un final, cred că întotdeauna există soluții. Nu există un lider providențial care să rezolve totul și să fie de neînlocuit. În momentul de față, totuși, cred că este necesar ca Ilie Bolojan să rămână la conducerea guvernului, cu toată seriozitatea lui, deși vă spun sincer că sunt momente în care nu comunică cum trebuie nici cu noi, în interiorul partidului. În momentul de față, la ce se întâmplă, e necesară seriozitatea și fermitatea lui. Îmi pare rău că puteam să facem treabă cu PSD, așa cum sunt ei, că au o maturitate politică, știu politică și am putea să ne înțelegem, dar au făcut gestul acesta. S-au cramponat de lucru și acum vin să ne spună cine ar trebui să fie prim-ministru, deși am semnat un protocol, și nu au avut diplomația și capacitatea de a merge mai departe împreună. Vedem ce o să se întâmple în țară. Peste niciun an de zile trebuiau să preia ei conducerea. Din momentul în care ei fac moțiunea de cenzură, nimic nu mai e valabil”, a spus Virgil Guran.

