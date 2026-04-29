Se aleg vicepreședinții Academiei Române: Nicolae Zamfir, Ioan Dumitrache şi Wilhelm Dancă, printre candidaţi

Surse din Academie au precizat, marţi, pentru Agerpres că şase reputaţi academicieni vor candida pe cele patru locuri la alegerile pentru funcţia de vicepreşedinte, care vor avea loc miercuri: Nicolae-Victor Zamfir, Dumitru Murariu, vicepreşedinţi în funcţie ai Academiei, Ioan Dumitrache, actualul secretar general al Academiei, Victor Voicu, Gabriela Marinoschi şi Wilhelm Dancă.

Academicianul Mircea Dumitru, vicepreşedinte al Academiei Române, care a candidat pentru funcţia de preşedinte al prestigiosului for, nu va mai intra în cursă pentru un nou mandat de vicepreşedinte.

Candidaţii trebuie să obţină, prin vot secret, două treimi din votul academicienilor prezenţi în Adunarea Generală a Academiei Române, care va avea loc în aula acestui for, aşa cum prevede statutul instituţiei. În al doilea tur de scrutin se decide, în condiţiile cvorumului, cu majoritate simplă.

Pentru funcţia de secretar general al instituţiei nu şi-a anunţat nimeni candidatura, urmând a se căuta, momentan, o soluţie provizorie, au precizat sursele citate.

Conform Statutului Academiei Române, Biroul Prezidiului este organul executiv şi conduce activitatea instituţiei între întrunirile Prezidiului. Organul suprem de conducere a Academiei Române este Adunarea Generală. Preşedintele Academiei Române, vicepreşedinţii şi secretarul general sunt aleşi de Adunarea Generală, pentru un mandat de patru ani, putând fi realeşi o singură dată.

Pe 7 aprilie, academicianul Marius Andruh a fost ales preşedinte al Academiei Române. El a întrunit, în cel de-al doilea tur de scrutin, 84 de voturi "pentru" din cele 157 de voturi exprimate.