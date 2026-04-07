Academia Română are un nou președinte
Data actualizării: 14:06 07 Apr 2026 | Data publicării: 13:50 07 Apr 2026

Academia Română are un nou președinte
Autor: Doinița Manic

imagine cu Academia Romana Foto: arhivă

Academia Română are un nou președinte.

Academicianul Marius Andruh a fost ales marţi, după cel de-al doilea tur de scrutin, noul preşedinte al Academiei Române, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, el a întrunit, în cel de-al doilea tur de scrutin, 84 de voturi "pentru" din cele 157 de voturi exprimate.

Cine a candidat pentru funcție de președinte al Academiei Române

Vicepreşedinţii Academiei Române Marius Andruh şi Mircea Dumitru au candidat marţi Pentru funcţia de preşedinte al acestui for.

Ioan-Aurel Pop, cel care până acum ocupase postul de preşedinte al Academiei Române, declarase că nu va mai candida pentru nicio funcţie în conducerea instituţiei.

Alegerile au avut loc marţi, în cadrul Adunării Generale, conform Statutului Academiei, care prevede organizarea scrutinului o dată la patru ani, în prima săptămână a lunii aprilie. Cei doi candidaţi au avut la dispoziţie 10 minute pentru a-şi prezenta planul managerial în faţa Adunării Generale.

Preşedintele ales îşi va prelua funcţia după 15 zile de la data scrutinului. Pe 29 aprilie vor avea loc alegerile pentru funcţiile de vicepreşedinţi şi secretar general.

Cine este Marius Andruh

Marius Andruh s-a născut la 15 iulie 1954 în comuna Smeeni, judeţul Buzău, într-o familie de profesori.

A urmat cursurile şcolii generale în satul natal, iar în anul 1973 a absolvit Liceul "B. P. Hasdeu" din Buzău ca şef de promoţie.

În perioada studiilor liceale a participat la olimpiadele de chimie (premiul I la etapa naţională în clasele a XI-a şi a XII-a şi premiul III la cea de a V-a Olimpiadă Internaţională de Chimie). A absolvit, în 1979, ca şef de promoţie, Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti, secţia Chimie anorganică.

În anul 1988 obţine titlul de doctor în chimie, cu o teză elaborată sub coordonarea acad. Maria Brezeanu. Specializările postdoctorale la Paris (1991) şi la Gottingen, în calitate de bursier al Fundaţiei "Alexander von Humboldt" (1992-1993).

După un stagiu de trei ani la IPRS-Băneasa (1979-1982), s-a transferat la Institutul de Chimie Fizică din Bucureşti. Din 1984 este cadru didactic în Catedra de chimie anorganică a Facultăţii de Chimie, Universitatea din Bucureşti, profesor titular începând cu anul 1996 şi profesor emerit din anul 2019. În perioada 2003 - 2019 a fost şef de catedră.

Din anul 2021 este directorul Institutului de Chimie Organică şi Supramoleculară "C.D. Neniţescu" al Academiei Române.

Între anii 1994 şi 1996 a fost profesor asociat la Universite du Quebec Montreal. A colaborat cu universităţi din Europa şi America de Sud în calitate de visiting professor: Universitatea din Bordeaux şi Institut Universitaire de France (1998), Universitatea din Gottingen (2001), Universitatea din Brno (2001), Universitatea din Angers (2003, 2004, 2009), Universitatea "Pierre et Marie Curie" din Paris (2005), Universitatea din Jena (2006), Universitatea din Manchester (2006), Universitatea "Paul Sabatier", Toulouse (2007), Universitatea "Louis Pasteur" din Strasbourg (2007, 2009), Universitatea din Valencia (2010); Unversidade Federal Fluminense Niteroi/Rio de Janeiro, (2012, 2013, 2014), Universitatea din Bordeaux (Centre de Recherche "Paul Pascal", 2014).

În prezent este preşedinte al Comisiei Centrale a Olimpiadei Naţionale de Chimie şi coordonator al lotului olimpic.

A fost ales vicepreşedinte al Academiei Române în anul 2022.

Direcţiile sale de cercetare - chimie metalosupramoleculară; inginerie cristalină; magnetism molecular; combinaţii complexe; heteropolinucleare; sisteme moleculare şi supramoleculare cu trei purtători de spin diferiţi şi materiale moleculare luminescente.

academia romana
Marius Andruh
academician
