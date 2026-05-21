DCNews Stiri Ploile puternice au făcut victime în Turcia. Două persoane au murit, iar 12 au fost rănite / VIDEO
Data publicării: 21 Mai 2026

Ploile puternice au făcut victime în Turcia. Două persoane au murit, iar 12 au fost rănite / VIDEO
Autor: Loredana Iriciuc

Ploile puternice au făcut victime în Turcia. Două persoane au murit, iar 12 au fost rănite / FOTO: colaj capturi video YouTube
Ploile torențiale care au afectat provincia Hatay, din sudul Turciei, au provocat moartea a două persoane și rănirea altor 12, au anunțat joi autoritățile locale, potrivit AFP. Hatay este una dintre regiunile cele mai afectate de cutremurul cu magnitudinea 7,8 produs în februarie 2023.

Guvernatorul provinciei Hatay, Mustafa Musatli, a declarat că una dintre victime este un adolescent de 15 ani. Băiatul și-a pierdut viața după ce o locuință construită pe versantul unei coline s-a prăbușit în orașul Antakya, capitala provinciei.

Presa locală, citată de Agerpres, a relatat că alte trei persoane au fost scoase în viață de sub ruinele aceleiași case.

Un șofer a murit într-un accident provocat de vremea extremă

A doua victimă este un șofer care și-a pierdut viața în sudul orașului, într-un accident produs din cauza condițiilor meteo severe.

Autoritățile au precizat că alte 12 persoane au fost rănite în incidente legate de furtună și inundații. Unul dintre răniți se află în stare gravă.

Străzi inundate și drumuri distruse după furtună

Imaginile difuzate de presa locală arată cartiere întregi acoperite de apă și străzi transformate în torenți puternici. În unele zone, șuvoaiele au distrus infrastructura, iar o porțiune de șosea s-a surpat din cauza ploilor abundente.

Viiturile au afectat și fermele din regiune. Potrivit autorităților locale, peste 10.000 de păsări și aproximativ 100 de bovine au murit sau au fost luate de ape.

Provincia Hatay încă se confruntă cu efectele cutremurului din 2023

Provincia Hatay a fost una dintre cele mai afectate zone după seismul devastator din 6 februarie 2023.

Cutremurul care a lovit sud-estul Turciei a provocat moartea a peste 53.500 de persoane. Mai mult de o treime dintre victime au fost înregistrate în provincia Hatay, potrivit datelor oficiale oferite de autoritățile turce.

