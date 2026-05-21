Estonia, mesaj pentru România după doborârea unei drone de către un F-16 românesc

Președintele Nicușor Dan a avut, joi, 21 aprilie, o conversație telefonică cu premierul Republicii Estonia, Kristen Michal. Șeful Guvernului de la Talinn a mulțumit României pentru doborârea dronei de către un avion F-16 românesc din Detașamentul Carpathian Vipers, aparat care a intrat în spațiul aerian eston.

Estonia mulțumește României pentru doborârea dronei

„Pentru a patra oară începând cu 2007, Forțele Aeriene Române asigură serviciul de Poliție Aeriană în statele baltice. La misiunea din acest an participă 6 aeronave F16 şi 101 militari. România contribuie direct la securitatea aliaților săi și a întregului Flanc Estic”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale, emis astăzi.

Amintim că un avion de luptă românesc al NATO a doborât marți, în Estonia, o dronă rătăcită care venea dinspre Ucraina, după ce aceasta a încălcat spațiul aerian al statului baltic.

Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat că aparatul nu era îndreptat împotriva Estoniei.

Mesajul Lituaniei pentru România

De asemenea, în urmă cu două zile, Ministerului Apărării Naționale al Lituaniei a publicat, pe contul oficial, un videoclip prin care mulțumește României pentru doborârea dronei în spațiul aerian al Estoniei.

„Mulțumim Forțelor Aeriene Române pentru protejarea spațiului aerian baltic! Un avion F-16 românesc desfășurat în Šiauliai sub comanda Poliției Aeriene NATO a răspuns la o încălcare a spațiului aerian estonian și a interceptat o dronă. Vigilența aliată rămâne o parte vitală a apărării colective a NATO”, au scris oficialii lituanieni, alături de clipul în care a fost utilizată piesa României la Eurovision, „Choke me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu.

???????? Thank you to the Romanian Air Force for safeguarding Baltic airspace!



✈️ A Romanian F-16 deployed in Šiauliai under NATO Air Policing responded to an Estonian airspace violation and intercepted a drone.



✊ Allied vigilance remains a vital part of NATO’s collective defence. pic.twitter.com/NrBx6YI1Hg — Lithuanian MOD ???????? (@Lithuanian_MoD) May 19, 2026

Amintim, totodată, că miercuri, 20 mai, lituanienii au fost avertizați în urma unei alerte aeriene cu drone, atât președintele cât și premierul fiind evacuați în adăposturi. De asemenea, spațiul aerian a fost temporar închis, în timp ce populația a fost sfătuită să se adăpostească.

De asemenea, Letonia, al treilea stat baltic, a fost vizată de o alertă privind o posibilă intruziune în spațiul său aerian, astăzi, 21 mai.