€ 5.2358
|
$ 4.5179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2358
|
$ 4.5179
 
DCNews Stiri Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Data publicării: 20 Mai 2026

Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Autor: Loredana Iriciuc

wizz-politia-romana-urmarire Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română / FOTO: captură Poliția Română
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Rapperul Wiz Khalifa a ajuns în atenția Poliției Române. Este dat în urmărire generală, după ce a primit o condamnare definitivă la nouă luni de închisoare cu executare.

Artistul este vizat de un mandat de executare a pedepsei emis în urma unei decizii definitive pentru infracțiuni legate de regimul substanțelor interzise.

CITEȘTE ȘI: Wiz Khalifa, condamnare definitivă la 9 luni de închisoare după incidentul de la "Beach, Please!"

Wiz Khalifa apare pe lista persoanelor urmărite de Poliția Română

Pe site-ul Poliției Române, la secțiunea persoane urmărite, figurează Thomaz Cameron Jibril, cunoscut publicului sub numele de Wiz Khalifa, deoarece pe numele său a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru infracțiuni la regimul stupefiantelor.

Wiz Khalifa a fost condamnat la finalul anului trecut de Curtea de Apel Constanța la nouă luni de închisoare cu executare, în urma unui dosar care a vizat deținerea de droguri de risc, după un incident petrecut pe scena festivalului Beach, Please de la Costinești, în 2024.

Condamnare definitivă după apel respins de instanță

Wiz Khalifa a contestat în primăvara acestui an hotărârea Curții de Apel Constanța, însă instanța a menținut pedeapsa, iar condamnarea a rămas definitivă.

După epuizarea căilor de atac, autoritățile au pus în aplicare mandatul de executare, iar artistul a fost introdus oficial în evidențele persoanelor urmărite.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Wiz Khalifa
politia romana
urmarire
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Ilie Bolojan: Am informat Ambasada SUA
Publicat acum 27 minute
Plan strategic al Turciei pentru NATO: Conductă militară de 1,2 miliarde de dolari până în România. Anunțul Ministerului de Apărare
Publicat acum 36 minute
Drum din Argeș, închis din cauza ploilor abundente
Publicat acum 51 minute
Generația care „gâfâie” la citire. Radu Leca: „E revoltător!” / VIDEO
Publicat acum 59 minute
Robert Negoiţă: Mă regăsesc în Laura Codruţa Kovesi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 36 minute
Soluția lui Kelemen Hunor la blocajul guvernamental. ”După aia, ne putem certa din nou”
Publicat acum 11 ore si 13 minute
Prima reacție din PSD la propunerea lui Kelemen Hunor de ieșire din criza guvernamentală. Marius Budăi, declarația momentului pentru DCNews
Publicat acum 5 ore si 12 minute
Soluția lui Crin Antonescu la criza politică. Bogdan Chirieac: Chiar le zice pe bune! De aceea are atâția fani!
Publicat acum 10 ore si 52 minute
Președintele și premierul Lituaniei, evacuați în adăposturi după o alertă aeriană cu dronă. Zboruri suspendate pe aeroportul din Vilnius/ Alerta a fost ridicată - UPDATE
Publicat acum 9 ore si 49 minute
Daniel Fenechiu (PNL), reacție pentru DC NEWS, la guvernul de criză propus de Kelemen Hunor: În spatele propunerii se ascunde o altă intenție
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close