Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română

Rapperul Wiz Khalifa a ajuns în atenția Poliției Române. Este dat în urmărire generală, după ce a primit o condamnare definitivă la nouă luni de închisoare cu executare.
Artistul este vizat de un mandat de executare a pedepsei emis în urma unei decizii definitive pentru infracțiuni legate de regimul substanțelor interzise.
Pe site-ul Poliției Române, la secțiunea persoane urmărite, figurează Thomaz Cameron Jibril, cunoscut publicului sub numele de Wiz Khalifa, deoarece pe numele său a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru infracțiuni la regimul stupefiantelor.
Wiz Khalifa a fost condamnat la finalul anului trecut de Curtea de Apel Constanța la nouă luni de închisoare cu executare, în urma unui dosar care a vizat deținerea de droguri de risc, după un incident petrecut pe scena festivalului Beach, Please de la Costinești, în 2024.
Wiz Khalifa a contestat în primăvara acestui an hotărârea Curții de Apel Constanța, însă instanța a menținut pedeapsa, iar condamnarea a rămas definitivă.
După epuizarea căilor de atac, autoritățile au pus în aplicare mandatul de executare, iar artistul a fost introdus oficial în evidențele persoanelor urmărite.
de Anca Murgoci