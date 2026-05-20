€ 5.2270
|
$ 4.4991
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2270
|
$ 4.4991
 
DCNews Stiri Evaluare Națională, clasa a IV-a. Elevii susțin proba la Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Data publicării: 20 Mai 2026

Evaluare Națională, clasa a IV-a. Elevii susțin proba la Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Autor: Iulia Horovei

evaluare nationala Evaluare națională la clasa a IV-a. Sursa foto: Magnific/Rol ilustrativ
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Elevii de clasa a IV-a susțin, mierciuri, proba la Matematică şi Ştiinţe ale naturii, după ce marți au trecut prin testarea la Limbă şi comunicare - Limba română.

Evaluarea Naţională la clasa a IV-a va continua miercuri cu proba la Matematică şi Ştiinţe ale naturii, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Elevii de clasa a IV-a au susţinut marţi proba de Limbă şi comunicare - Limba română din cadrul Evaluării Naţionale.

Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine joi proba de Limbă şi comunicare - Limba maternă.

Evaluarea pentru clasa a VI-a, susținută săptămâna viitoare

Săptămâna viitoare va fi organizată Evaluarea Naţională la clasa a VI-a. Pe 26 mai este programată proba de Limbă şi comunicare - Limba română, iar cea la Matematică pe 27 mai. Elevii claselor a VI-a din partea minorităţilor naţionale vor susţine pe 28 mai proba de Limbă şi comunicare - Limbă maternă.

Testele vizează evaluarea cunoştinţelor şi a deprinderilor dobândite în şcoală şi includ şi itemi pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcţională a elevilor.

Evaluare Națională: Rezultatele nu se afișează public

Rezultatele obţinute la aceste testări nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor.

Rezultatele sunt valorificate prin informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate şi prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de 60 de minute pentru fiecare, notează Agerpres.

Citește și: EXCLUSIV România, lider european la părăsirea timpurie a școlii. Psihologul Radu Leca avertizează: „În 2026 suntem executați în masă de lipsa școlii”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

evaluare nationala
matematica
elevi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
SUA reduc prezența militară în Europa. Comandantul suprem al NATO, mesaj către aliații europeni
Publicat acum 7 minute
Miruță blochează bugetul TAROM: "Estimările de venituri prezentate nu sunt credibile"
Publicat acum 8 minute
Cum a ajuns România să producă energie ieftin, dar să plătească facturi mari. Dumitru Chisăliță (AEI): Factura finală ar fi cu 25-45% mai mică
Publicat acum 10 minute
BANCUL ZILEI: Progresele în medicină
Publicat acum 28 minute
O româncă a fugit cu bebelușul aflat în stare critică dintr-o clinică din Duisburg. Poliția i-a găsit în Ungaria
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 50 minute
Soluția lui Kelemen Hunor la blocajul guvernamental. ”După aia, ne putem certa din nou”
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Horoscop 20 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 23 minute
Alimentele care îmbunătățesc autocontrolul și reduc impulsivitatea: Explicația unui psihiatru
Publicat acum 50 minute
Nebunie pe străzile din Londra. Arsenal a câștigat titlul în Premier League după 22 de ani în urma pasului greșit făcut de Manchester City la Bournemouth / Video
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Bar din staţiunea Mamaia, distrus într-un incendiu - VIDEO
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close