Eveniment de gală la Manhattan dedicat Reginei Maria. Diplomați și români din SUA, reuniți la New York. Cristina Herea: A fost o onoare

Evenimentul din inima Manhattanului a reunit înalți diplomați, personalități marcante din administrația publică a New York-ului și reprezentanți de seamă ai comunității de români stabiliți în America.

Manifestarea a fost marcată și de o expoziție fotografică semnată de Raluca Bădescu, cea care a reușit să surprindă, prin lentila aparatului, esența profundă a poporului român.

„A fost o onoare și un adevărat privilegiu ca, prin asociația pe care am fondat-o, să aducem în inima New York-ului amintirea celei care venea ca un ambasador al speranței, al demnității și al unei legături de suflet care avea să traverseze veacurile. Regina Maria nu a promovat doar imaginea unui stat pe hartă. Ea a arătat lumii întregi vibrația profundă a identității românești”, a declarat Cristina Herea.

Asociația D.A.R. a organizat și delegația „Women Beyond Borders”, formată din oameni de afaceri și personalități din administrația publică, care participă, pe parcursul unei săptămâni, la întâlniri cu reprezentanți ai ONU și ai Casei Albe, în vederea creării unor punți de comunicare.

În cadrul evenimentului, jurnalistei Cristina Herea i-a fost înmânată și Diploma de Excelență, în semn de înaltă apreciere pentru dedicare și profesionalism.

În discursul său, Simona Florea, consulul general al României la New York, a subliniat importanța evenimentului, care celebrează nu doar o pagină de istorie, ci și legătura vie dintre națiuni și forța comunității românești din America.

Turneul răsunător întreprins de Regina Maria în anul 1926 în SUA a reprezentat un reper fundamental al relațiilor româno-americane și rămâne o sursă de inspirație și un succes remarcabil pentru imaginea externă a României.

VEZI ȘI: Cristina Herea: Mi-am dorit să fiu puterea exemplului, așa încât mi-am donat și eu salariul