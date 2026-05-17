Prea puține puncte din R. Moldova pentru România la Eurovision? Chirieac: "Avem o informație care trebuie utilizată la București"

Republica Moldova a acordat României un număr total de 15 puncte la această ediție a Eurovision: 12 (punctajul maxim) au venit din partea publicului, însă numai trei puncte au venit din partea juriului. Controversa a fost stârnită de faptul că în mod tradițional România și Moldova își acordă punctele reciproc, așa cum fac și alte state apropiate precum Cipru-Grecia, Italia-San Marino sau statele nordice între ele.

Chirieac spune că votul ar trebui să arate valoarea artistică a piesei și consideră că este greșit ca punctele să se acorde reciproc pe simpatii geopolitice.

„Partea culturală a fost dată deoparte și a fost înlocuită de geopolitică, mai ales din partea juriilor. E o mare nefericire și probabil că modul în care funcționează Eurovision ar trebui schimbat. Spun asta pentru că punctele nu se mai dau neapărat pentru creația de artă, pentru piesa muzicală în sine, ci în funcție de simpatii. Nu e deloc în regulă că Grecia și Cipru se votează reciproc indiferent de ce cântă fiecare, nu era în regulă nici că Moldova și România se votează reciproc indiferent de piesă. Dar noi nu avem de ce a suferi pentru că publicul din Republica Moldova a acordat punctaj maxim României. Poate juriul a fost format din rusofoni și atunci din punctajul maxim ne-au dat doar trei puncte, iar ucrainenii la fel. Problema nu e poporul, frații noștri de dincolo de Prut, problema e instituția ca atare, juriul ales de la Chișinău," a spus Bogdan Chirieac la România TV.

Forța diasporei

Analistul a vorbit și despre forța extraordinară de mobilizare a românilor de peste hotare, care au votat în număr mare piesa României.

"Avem și o informație care ar trebui utilizată de conducerea de la București: forța extraordinară a diasporei românești. Fără diaspora, nu am fi luat locul trei. Românii din diaspora au votat masiv România. Hai să-i ajutăm pe oamenii aceștia și hai să ne ajutăm pe noi. Hai să înțelegem ce forță extraordinară unică are România. Acesta ar fi trebuit să fie mesajul. Pentru o anumită cauză, mai repede se unesc românii din diaspora decât noi, cei de aici de acasă”, a mai spus Chirieac.

Reamintim că România s-a clasat pe locul trei la ediția Eurovision de anul acesta, care a avut loc la Viena. Țara noastră a fost reprezentată de Alexandra Căpitănescu prin piesa "Choke Me". Pe primul loc s-a clasat Bulgaria, urmată de Israel, iar podiumul a fost completat de țara noastră.

Ediția de anul viitor va avea loc în Bulgaria.