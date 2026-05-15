DCNews Stiri Merz, criticat după ce a numit germanii „leneși". Admite că are probleme de comunicare
Data publicării: 15 Mai 2026

Merz, criticat după ce a numit germanii „leneși”. Admite că are probleme de comunicare
Autor: Tiberiu Vasile

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei Sursa Foto: Agerpres. Friedrich Merz, cancelarul Germaniei
Cancelarul german Friedrich Merz este criticat după declarațiile în care i-a numit pe germani „leneși”. Ulterior a recunoscut că are probleme de comunicare publică.

Cancelarul Friedrich Merz, plin de remuşcări, pe măsură ce popularitatea sa în rândul alegătorilor scade, a declarat vineri că trebuie să-şi îmbunătăţească abilitatea de a comunica, insistând, de exemplu, că nu a intenţionat niciodată să-i numească pe germanii "leneşi". Merz a înregistrat rezultate slabe în sondaje de la preluarea puterii în urmă cu un an, încercând să stimuleze creşterea economică în cea mai mare economie a Europei şi să contracareze ascensiunea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) într-un peisaj politic din ce în ce mai fragmentat, relatează Reuters.

"M-a preocupat tot mai mult întrebarea de ce, aparent, nu reuşesc să ajung să-i conving în mod adecvat pe oamenii acestei ţări că drumul pe care încercăm să-l urmăm la guvernare... este cel corect, (o abordare) care să creeze o conexiune emoţională şi să ralieze publicul" la cauza guvernului, a spus Merz.

"Ştiu că trebuie să-mi îmbunătăţesc modul de comunicare pentru ca acest mesaj să fie mai bine înţeles", a declarat el în cadrul unui congres catolic organizat în oraşul Wurzburg.

Doar 16% dintre alegători sunt mulţumiţi de Merz, acesta fiind cel mai scăzut nivel de popularitate înregistrat vreodată de un cancelar, potrivit unui sondaj DeutschlandTREND realizat luna aceasta.

Merz i-a iritat pe germani, care lucrează printre cele mai puţine ore din Uniunea Europeană, afirmând că obiceiuri precum săptămâna de lucru de patru zile sau concediile medicale excesiv de lungi dăunează competitivităţii ţării.

"Nimeni din partidul meu nu a spus vreodată că germanii sunt leneşi, nici măcar eu", a insistat el.

"Am subliniat că, de exemplu, o ţară precum Elveţia are cu 200 de ore de muncă pe an mai mult decât Germania, iar Elveţia se află, în mod evident, într-o situaţie mai bună decât a noastră", a afirmat Merz, care a încercat recent să respingă speculaţiile potrivit cărora coaliţia conservatorilor săi cu social-democraţii de centru-stânga (SPD) s-ar putea destrăma pe fondul disputelor legate de impozite, sănătate şi asistenţă socială.

"Poate că în prezent dezbatem prea mult şi obţinem prea puţine rezultate", a declarat el vineri.

Conform sondajelor de opinie, conservatorii lui Merz se află în prezent la o distanţă de cinci puncte procentuale în urma AfD, în timp ce SPD îşi dispută locul al treilea cu Verzii, după ce a înregistrat rezultate slabe în ultimele două alegeri regionale în acest an, conform Agerpres.

friedrich merz
germania
