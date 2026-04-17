Sondaj electoral Germania: Cu cine ar vota nemții dacă ar avea loc alegeri federale

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapta), plasat deja pe primul loc de câteva sondaje, conduce şi în ancheta făcută publică vineri de postul ZDF, transmite dpa, citată de Agerpres.

În situaţia ipotetică în care duminica viitoare ar avea loc alegeri federale, blocul conservator CDU/CSU al cancelarului Friedrich Merz ar obţine 25% din voturi, cu un punct procentual mai puţin decât în martie. AfD se menţine la 26%, păstrând un foarte mic avans.

Totodată, susţinerea pentru social-democraţi (SPD) a coborât cu un punct procentual, ajungând la 12%, cel mai scăzut nivel reieşit din anchetele efectuate pentru postul public ZDF de institutul Forschungsgruppe Wahlen.

La acest nivel al intenţiilor de vot, o coaliţie între CDU/CSU şi SPD - care formează actualul guvern federal - nu ar mai dispune de o majoritate în parlament.

VEZI ȘI: Emmanuel Macron, deicize „împotriva interferențelor străine“ în alegerile din Franța de anul viitor

AfD, în fruntea intențiilor de vot în mai multe sondaje recente

În acelaşi sondaj, Verzii sunt cotaţi cu 14% din intenţiile de vot, iar partidul Die Linke (Stânga) cu 11%. Partidul Liber-Democrat (FDP), care nu a mai fost raportat în mod separat în sondajele din ultimele luni din cauza procentului foarte mic, se situează acum la 3%.

Sondajul a fost realizat în intervalul 14-16 aprilie pe un eşantion de 1.355 de persoane cu drept de vot.

Forschungsgruppe Wahlen nu este primul institut de sondare a opiniei publice care plasează AfD în faţa blocului conservator. Sondaje recente realizate de YouGov, INSA şi Forsa arată, de asemenea, acest partid antiimigraţie şi eurosceptic drept principala forţă politică.

Marja cea mai mare apare în cel mai recent sondaj YouGov, în care AfD conduce cu 27% în intenţiile de vot, urmat de CDU/CSU cu 23%.

VEZI ȘI: Calul troian al Chinei în UE: Presiuni pentru subminarea planurilor europene de stimulare a companiilor autohtone