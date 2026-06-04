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DCNews Stiri Calendarul consultărilor pentru noua lege a salarizării: Întâlniri cu sindicatele și instituțiile publice

Calendarul consultărilor pentru noua lege a salarizării: Întâlniri cu sindicatele și instituțiile publice

Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 04 Iun 2026
dragos-pislaru_06252600 Dragoș Pîslaru - Foto: Agerpres
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Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a anunțat calendarul reuniunilor de lucru organizate pentru proiectul Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice.

„Aceste reuniuni nu constituie proceduri de consultare publică în sensul cadrului normativ aplicabil inițierii și adoptării actelor normative de către Guvern, ci reprezintă un demers tehnic și instituțional de fundamentare și colectare de observații, anterior înaintării proiectului în vederea inițierii procesului legislativ parlamentar”, transmit reprezentanții Ministerului Muncii într-un comunicat.

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Guvernul invocă statutul interimar al Executivului

Ministerul Muncii precizează că organizarea acestor consultări este influențată de situația actuală a Guvernului, care exercită atribuții în regim interimar.

„Demersul are în vedere statutul actual al Guvernului, aflat în exercitarea interimară a atribuțiilor, cu competențe limitate, precum și necesitatea asigurării unei pregătiri adecvate a viitoarei propuneri legislative, prin dialog cu instituțiile și sectoarele vizate de reglementare”, mai spune Ministerul Muncii.

Sindicatele și ministerele, chemate la discuții

Calendarul consultărilor include întâlniri cu reprezentanți ai ministerelor, autorităților publice, instituțiilor finanțate din venituri proprii și organizațiilor sindicale din principalele familii ocupaționale din sectorul bugetar.

Printre domeniile programate pentru discuții se numără Sănătatea, Asistența Socială, Cultura, Educația, Administrația Publică Locală și Centrală, Apărarea, Ordinea Publică, Diplomația și Justiția.

Primele reuniuni au fost dedicate informării reprezentanților familiilor ocupaționale și confederațiilor sindicale reprezentative. Ulterior, consultările au continuat separat pe fiecare sector de activitate.

Consultări pentru Sănătate, Educație și Administrație

Ministerul Muncii a programat întâlniri cu reprezentanții Ministerului Sănătății și ai sindicatelor din sănătate și asistență socială, cu Ministerul Educației și Cercetării și organizațiile sindicale din învățământ, precum și cu reprezentanții administrației publice locale și centrale.

De asemenea, pe agenda discuțiilor figurează consultări cu instituțiile din sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, inclusiv Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază.

Calendarul consultărilor pentru noua lege a salarizării: Întâlniri cu sindicatele și instituțiile publice

Întâlnirile se desfășoară fără accesul publicului și al presei

Reuniunile au loc la sediile Ministerului Muncii din București, iar participarea se face exclusiv pe bază de invitație.

„Întâlnirile se vor desfășura la sediile MMFTSS din Str. Demetru I. Dobrescu nr. 2–4, respectiv Bd. Magheru nr. 31, locația exactă urmând a fi comunicată în prealabil persoanelor invitate. Participarea se realizează exclusiv pe bază de invitație transmisă de MMFTSS. Discuțiile au loc fără accesul publicului sau al presei”.

Justiția, inclusă într-o etapă ulterioară

Ministerul Muncii a anunțat că și reprezentanții sistemului judiciar vor participa la consultări. Datele întâlnirilor cu Ministerul Justiției și cu federațiile sindicale din domeniu urmează să fie comunicate ulterior.

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consultari
legea salarizarii
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