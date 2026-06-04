Scandal pe legea salarizării: Budăi sare în apărara lui Manole și îl acuză pe Pîslaru de "demagogie": Modificările lor scot oamenii în stradă

Negocierile de la Ministerul Muncii se prelungesc de mai multe ore, în condițiile în care sindicaliștii îi prezintă ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, nemulțumirile legate de proiectul noii legi a salarizării. Printre cele mai contestate măsuri se numără eliminarea normei de hrană și reducerea unor sporuri acordate angajaților din sectorul public. În acest moment, părțile încearcă să ajungă la o variantă modificată a actului normativ.

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În paralel, ministrul a dat asigurări că adoptarea noii legi nu va duce la diminuarea veniturilor, susținând că niciun angajat nu va încasa la final de lună un salariu mai mic decât în prezent. Totuși, forma actuală a proiectului continuă să stârnească reacții puternice, iar disputa a căpătat și accente politice, după ce Pîslaru a sugerat că responsabilitatea pentru actuala situație aparține fostei conduceri a ministerului, Florin Manole. Subiectul a fost comentat la România TV și de fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, care a lansat critici dure la adresa actualului demers.

Marius Budăi: Proiectul actual, adoptat de domnul Bolojan și domnul Pâslaru are valoarea de 4100, deci o scădere

"Eu n-am să spun nici ce spune Manole, nici ce spune Budăi, și cu siguranță o să spun ce spune Pâslaru sau USR-ul, pentru că dumnealor joacă un mic joc al demagogiei și în funcție de timp o să și demonstrez. Eu am să spun ce spun sindicatele. Cu siguranță știți că eu am avut o relație constructivă și sănătoasă cu sindicatele. Țin foarte mult la această relație, țin foarte mul la dialogul social, și cred că doar prin dialog social, susținut, onest, putem rezolva multe probleme. Sindicatele spun cam așa: Valoarea de referință pentru calculare salariilor de bază prin legea lăsată de Florin Manole în Ministerul Muncii era de 4325. Proiectul actual, adoptat de domnul Bolojan și domnul Pâslaru are valoarea de 4100, deci o scădere.

Am vorbit ieri chiar cu sindicatele din Sănătate. Am văzut ieri în strada o mulțime de oameni care își strigau nemulțumirea. Coeficienții erau mult mai mari pentru cei mulți, pentru infirmieri, pentru asistenți medicali, pentru personal, și erau mai mici la funcțiile de conducere și la demnitari. Cu noua variantă, au crescut la demnitari și au scăzut la cei mulți. Dacă sindicatele o spun, atunci nu cred că mai contează ce spune orice alt politician în acest moment.

"Noi am avut o înțelegere la Cotroceni. S-a văzut acolo altă demagogie"

Sindicatele au văzut, au discutat, au fost la Ministerul Muncii și au avut acces la date în decursul timpului. Cred că nu mai e nimic de adăugat. Aș ruga doar, aș face un apel, pentru că noi am avut o înțelegere la Cotroceni - s-a văzut acolo altă demagogie - unde domnul Pîslaru era împotriva sporului de dirigenție, după care în public susține altceva. Am avut înțelegere la palatul Cotroceni și eu zic să ne-o respectăm. Hai să promovăm această lege, dar, și subliniez acest dar, trebuie să avem susținerea sindicatelor.

O reformă care nu vine cu echilibru social măcar, nu liniște socială, nu este o reformă. Reforma trebuie să fie pentru oameni. Cu siguranță, și asta am spus-o tot timpul și o să o mai spun, că meseria de sindicalist este cea de a fi nemulțumit, printre altele. Este normal să fie așa, dar trebuie să existe dialog, să ne întâlnim cu responsabilitate acolo unde țara își permite din punct de vedere financiar să suporte o asemenea reformă, dar fără demagogie. Sindicatele au demonstrat-o.

Am discutat cu lideri importanți, n-am să-i numesc pentru că nu am permisiunea lor pentru asta, și toți au punctat același lucru. În discuțiile telefonice pe care le-am avut ieri pe tot parcursul zilei cu dumnealor, lideri de sindicate, și apoi i-am văzut și la televizor vorbind pe subiect, toți și-au asumat la anumite posturi de televiziune cu subiect și predicat ce am spus și eu. Ce am spus eu? Am spus că modificările lor care s-au adus la această lege, după plecarea lui Manole și prezentarea ei în spațiul public, i-au scos în stradă", a explica Marius Budăi.

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Precizăm că Florin Manole a fost ministru al Muncii începând cu 23 iunie 2025, când a fost investit Guvernul condus de Ilie Bolojan. După demiterea lui Bolojan prin moțiune de cenzură, Dragoș Pîslaru a fost numit ministru interimar al Muncii, în aprilie 2026.

Marius Budăi a avut două mandate la Ministerul Muncii: