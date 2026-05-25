€ 5.2467
|
$ 4.5067
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2467
|
$ 4.5067
 
DCNews Stiri Noua lege a salarizării: Pîslaru și-a calculat rapid plusul pe care îl va avea la salariu, dar "s-a blocat" la profesori. Diferențe uriașe sub sloganul de "echitate"
Data publicării: 25 Mai 2026

Noua lege a salarizării: Pîslaru și-a calculat rapid plusul pe care îl va avea la salariu, dar "s-a blocat" la profesori. Diferențe uriașe sub sloganul de "echitate"
Autor: Doinița Manic

imagine cu dragos pislaru Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru a fost deranjat de întrebarea legată de salariile profesorilor. Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a fost întrebat, în cadrul unei conferinţe de presă, ce creștere salarială va avea el conform proiectului Legii salarizării unitare, dar și ce salarii vor avea profesorii debutanți.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a prezentat proiectul Legii salarizării unitare, în cadrul unei conferinţe de presă, iar jurnaliștii prezenți la fața locului l-au întrebat și cu cât îi va crește lui salariul, după adoptarea legii.

Acesta a spus că va avea o creștere de 22%, ceea ce ar reprezenta suma de 2.500 de lei. Totuși, când a fost întrebat și despre creșterile de care vor beneficia profesorii, a evitat să ofere un răspuns exact, asta pentru că sub sloganul de "echitate" se ascund diferențe uriașe.

"Pentru salariul meu de ministru, creșterea ar fi de 22%", a spus Dragoş Pîslaru.

"Cât înseamnă asta?", l-a întrebat unul dintre jurnaliști.

"Vă spun imediat. Deci, 12.766 înmulţit cu 20... O creștere de 2.500 de lei", a răspuns Dragoş Pîslaru.

"2.500 de lei. Şi pentru un profesor debutant, domnule ministru, care este creșterea?", a întrebat jurnalistul.

După ce a fost întrebat de profesori, Pîslaru a schimbat tonul: "Nu discutăm de o lege a salarizării care se concentreze pe creștere"

"Da. Acest echilibru pe care îl faceți dumneavoastră pleacă de la o premisă greșită. Nu discutăm de o lege a salarizării care se concentreze pe creștere. Discutăm de o reașezare echitabilă a grilelor de salarizare. Evident, este opţiunea dumneavoastră cum veți portretiza această reformă. Eu o spun explicit ca să fiu sigur că am explicat tuturor", a reacționat ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru.

În continuare, deși jurnalistul a insistat să primească un răspuns direct și precis, Pîslaru a evitat acest lucru.

"Dacă îmi permiteți să răspund și după aceea, evident, mă puteți întreba în continuare. Această legislație pune în ordine o salarizare care a fost desfăcută pe familii ocupaționale și care nu mai are corelațiile de rigoare. În acest moment, trebuie să ne uităm la faptul că în sistemul de educație există niște corecții de echitate care sunt importante, pe funcțiile pe care vi le-am arătat și care sunt pentru sistemul de educație.

Pîslaru, deranjat de întrebare: Comparația între sistemul de educație, cu alt sistem, întărâtă niște categorii profesionale

A face comparație între sistemul de educație, cu alt sistem, altă familie ocupațională este un lucru care nu are nimic la bază decât să întărâte niște categorii profesionale, unele către celelalte. Fiecare categorie are, în statul român, în modul de desfășurare a administrației, un anumit tip de așezare. 

Deci nu este vorba să comparăm cât câștigă un doctor cu cât câștigă un ministru sau cât câștigă un profesor cu cât câștigă un parlamentar. Există o evaluare obiectivă, făcută tehnic, nu politic, pe cum anume se așează, într-un sistem de salarizare modern al unei țări membre a OECD, aceste grile. Dacă apreciați acest argument, bine, dacă nu, evident, veți putea încerca să subliniați orice fel de alte lucruri, dar per ansamblu ceea ce face legea este că le pune într-un sistem de echivalare conform evaluărilor pe care le-am avut timp de doi ani de zile", a mai spus Pîslaru.

Cât ar urma să câștige profesorii, conform noii variante a proiectului legii salarizării în sistemul public

Precizăm că potrivit proiectul Legii salarizării unitare, fiecare coeficient este înmulțit cu salariul minim brut de 4.100 de lei. Miniștrii și liderii grupurilor parlamentare ajung la coeficienți între 6,50 și 6,60, echivalentul unor salarii brute între 26.650 și 27.060 de lei, în timp ce un profesor debutant cu studii superioare pornește de la coeficient 1,84 (7.544 lei). 

Profesorii, învățătorii și educatorii cu grad didactic I și peste 25 de ani experiență au coeficient 2,35 (9.635 lei). 

Pîslaru se plângea de salariul de ministru

Reamintim că anterior Dragoș Pîslaru s-a plâns de salariul de ministru. El a afirmat la mijlocul lunii mai că înainte de a intra în Guvern câștiga aproximativ 7.600 de euro lunar într-o organizație internațională, în timp ce acum primește circa 2.300 de euro net, motiv pentru care a spus că este „întreținut” de soția sa.

Afirmațiile sale au stârnit numeroase reacții în spațiul public, iar ulterior ministrul a publicat un mesaj în care încearcă să explice de ce consideră că România nu își remunerează suficient de bine liderii politici.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dragos paslaru
salariu
guvernanti
lege salarizare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
”Angajații MAI vor ieși în stradă și vor bloca sistemul”. Revoltă pe legea salarizării. Zelca (SNPPC) pentru DCNews: Dispar foarte multe sporuri
Publicat acum 24 minute
Nou caz de hantavirus în Spania: Un pacient din carantină a fost testat pozitiv la Madrid
Publicat acum 24 minute
Copil român, de 2 ani, găsit după 14 ore de la dispariție, într-o pădure din Suedia
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Reacția lui Ducu Bertzi în controversa din jurul ministrului Demeter Andras: De aici au început necazurile
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Iranul ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz la 30 de zile după un acord cu SUA privind încetarea conflictului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 58 minute
Legea salarizării: Dumitru Costin (BNS) arată care vor fi categoriile profesionale nemulțumite
Publicat acum 11 ore si 16 minute
Sondaj INSCOP: Românii au spus cum ar vota la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan
Publicat acum 8 ore si 10 minute
Mircea Badea a dat nas în nas cu ursul. Era pe scările unui hotel
Publicat acum 6 ore si 47 minute
Demeter: Îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane/ UDMR îi cere demisia/ Decizia ministrului
Publicat acum 11 ore si 41 minute
Soprana care a cântat în toată Europa, ignorată în orașul natal: Nu sunt cetățean de onoare. Nici măcar nu mă salută
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close