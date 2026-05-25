Noua lege a salarizării: Pîslaru și-a calculat rapid plusul pe care îl va avea la salariu, dar "s-a blocat" la profesori. Diferențe uriașe sub sloganul de "echitate"

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a prezentat proiectul Legii salarizării unitare, în cadrul unei conferinţe de presă, iar jurnaliștii prezenți la fața locului l-au întrebat și cu cât îi va crește lui salariul, după adoptarea legii.

Acesta a spus că va avea o creștere de 22%, ceea ce ar reprezenta suma de 2.500 de lei. Totuși, când a fost întrebat și despre creșterile de care vor beneficia profesorii, a evitat să ofere un răspuns exact, asta pentru că sub sloganul de "echitate" se ascund diferențe uriașe.

"Pentru salariul meu de ministru, creșterea ar fi de 22%", a spus Dragoş Pîslaru.

"Cât înseamnă asta?", l-a întrebat unul dintre jurnaliști.

"Vă spun imediat. Deci, 12.766 înmulţit cu 20... O creștere de 2.500 de lei", a răspuns Dragoş Pîslaru.

"2.500 de lei. Şi pentru un profesor debutant, domnule ministru, care este creșterea?", a întrebat jurnalistul.

După ce a fost întrebat de profesori, Pîslaru a schimbat tonul: "Nu discutăm de o lege a salarizării care se concentreze pe creștere"

"Da. Acest echilibru pe care îl faceți dumneavoastră pleacă de la o premisă greșită. Nu discutăm de o lege a salarizării care se concentreze pe creștere. Discutăm de o reașezare echitabilă a grilelor de salarizare. Evident, este opţiunea dumneavoastră cum veți portretiza această reformă. Eu o spun explicit ca să fiu sigur că am explicat tuturor", a reacționat ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru.

În continuare, deși jurnalistul a insistat să primească un răspuns direct și precis, Pîslaru a evitat acest lucru.

"Dacă îmi permiteți să răspund și după aceea, evident, mă puteți întreba în continuare. Această legislație pune în ordine o salarizare care a fost desfăcută pe familii ocupaționale și care nu mai are corelațiile de rigoare. În acest moment, trebuie să ne uităm la faptul că în sistemul de educație există niște corecții de echitate care sunt importante, pe funcțiile pe care vi le-am arătat și care sunt pentru sistemul de educație.

Pîslaru, deranjat de întrebare: Comparația între sistemul de educație, cu alt sistem, întărâtă niște categorii profesionale

A face comparație între sistemul de educație, cu alt sistem, altă familie ocupațională este un lucru care nu are nimic la bază decât să întărâte niște categorii profesionale, unele către celelalte. Fiecare categorie are, în statul român, în modul de desfășurare a administrației, un anumit tip de așezare.

Deci nu este vorba să comparăm cât câștigă un doctor cu cât câștigă un ministru sau cât câștigă un profesor cu cât câștigă un parlamentar. Există o evaluare obiectivă, făcută tehnic, nu politic, pe cum anume se așează, într-un sistem de salarizare modern al unei țări membre a OECD, aceste grile. Dacă apreciați acest argument, bine, dacă nu, evident, veți putea încerca să subliniați orice fel de alte lucruri, dar per ansamblu ceea ce face legea este că le pune într-un sistem de echivalare conform evaluărilor pe care le-am avut timp de doi ani de zile", a mai spus Pîslaru.

Cât ar urma să câștige profesorii, conform noii variante a proiectului legii salarizării în sistemul public

Precizăm că potrivit proiectul Legii salarizării unitare, fiecare coeficient este înmulțit cu salariul minim brut de 4.100 de lei. Miniștrii și liderii grupurilor parlamentare ajung la coeficienți între 6,50 și 6,60, echivalentul unor salarii brute între 26.650 și 27.060 de lei, în timp ce un profesor debutant cu studii superioare pornește de la coeficient 1,84 (7.544 lei).

Profesorii, învățătorii și educatorii cu grad didactic I și peste 25 de ani experiență au coeficient 2,35 (9.635 lei).

Pîslaru se plângea de salariul de ministru

Reamintim că anterior Dragoș Pîslaru s-a plâns de salariul de ministru. El a afirmat la mijlocul lunii mai că înainte de a intra în Guvern câștiga aproximativ 7.600 de euro lunar într-o organizație internațională, în timp ce acum primește circa 2.300 de euro net, motiv pentru care a spus că este „întreținut” de soția sa.

Afirmațiile sale au stârnit numeroase reacții în spațiul public, iar ulterior ministrul a publicat un mesaj în care încearcă să explice de ce consideră că România nu își remunerează suficient de bine liderii politici.