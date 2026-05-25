Scandal uriaș de abuz asupra copiilor în Franța. Angajați din școli, investigați pentru violență și agresiuni sexuale

Franța se confruntă cu un scandal de abuz asupra copiilor, după ce „supraveghetori” din zeci de grădinițe și școli primare de stat au fost investigați pentru violență, agresiuni sexuale și viol, relatează The Guardian.

Poliția din Paris analizează peste 100 de acuzații privind rele tratamente, violență fizică și violuri asupra unor copii cu vârste de doar trei ani. Procurorii au confirmat că faptele ar fi avut loc în timpul pauzelor, al orelor de somn și al activităților de după școală.

„Avem anchete în desfășurare în 84 de grădinițe, aproximativ 20 de școli primare și aproximativ 10 centre de zi”, a declarat procurorul-șef al Parisului, Laure Beccuau. Avocații spun că investigațiile includ presupuse violuri asupra unor copii de trei și patru ani.

Părinții ar fi încercat ani la rând să convingă autoritățile să trateze cu seriozitate aceste acuzații

Mai mulți părinți spun că au încercat ani la rând să convingă autoritățile să trateze cu seriozitate aceste acuzații. Ei mai spun că problemele din procesul de recrutare și lipsa verificărilor pentru supraveghetorii școlari au permis continuarea abuzurilor.

„Este un scandal uriaș”, a declarat Florian Lastelle, avocatul a trei familii din Paris care au depus plângeri la poliție după presupusele abuzuri asupra copiilor lor. „Sistemul public de învățământ este o sursă de mândrie în această țară, dar, din păcate, în Franța de astăzi nu se poate spune că serviciul public garantează siguranța copiilor”.

Supraveghetorii școlari sunt adulți care se ocupă de copii în timpul mesei de prânz, al pauzelor, al somnului de după-amiază și al activităților extrașcolare. Uneori, ei petrec mai mult timp cu copiii decât profesorii. Aceștia nu sunt angajațide școli sau de Ministerul Educației. Ei sunt recrutați de primării sau autorități locale, adesea fără pregătire sau diplome profesionale. Tot mai mulți sunt angajați temporar și plătiți cu ora.

În Franța, grădinița este obligatorie de la vârsta de trei ani, iar supraveghetorii reprezintă o prezență importantă pentru copiii cu vârste între trei și 11 ani.

Acuzații grave asupra supraveghetorilor

Acuzațiile formulate de părinți din întreaga Franță împotriva supraveghetorilor includ țipete la adresa copiilor, împingeri, tragerea de păr, refuzul hranei, obligarea copiilor să mănânce până vomită, precum și agresiuni sexuale și violuri.

Avocatul Louis Cailliez, care reprezintă două familii din Paris, a depus plângeri la poliție în luna februarie, după presupusele violuri asupra unor copii de grădiniță în anul 2025. Într-un caz, o fetiță de trei ani ar fi fost violată de un supraveghetor într-o școală din vestul Parisului. Într-un alt caz, un băiat de trei ani ar fi fost violat de același supraveghetor, care a fost mutat la o altă școală după plângeri potrivit cărora devenise violent fizic cu copiii.

„Într-o dimineață, băiețelul de trei ani a devenit atât de speriat în fața porților școlii și a refuzat atât de categoric să intre, încât a intrat într-un fel de stare de blocaj, iar mama lui a început să plângă. Directorul școlii a trebuit să iasă pentru a forța copilul să intre în școală, iar la acel moment nici mama băiatului, nici directorul nu știau motivul”, a declarat Cailliez.

El a spus că micuții suferă fizic și psihologic din cauza presupuselor abuzuri. „Este o tortură zilnică pentru părinții care vor ca ancheta să avanseze și să stabilească amploarea faptelor”, a adăugat avocatul.

Cailliez a descris sistemul supraveghetorilor școlari din Franța drept „un dezastru” și „o catastrofă națională”.

„Disfuncții majore” în sistemul supraveghetorilor școlari

Săptămâna viitoare începe la Paris procesul unui supraveghetor școlar acuzat că a agresat sexual cinci copii cu vârste între trei și cinci ani, într-o grădiniță din arondismentul 11. Luna viitoare este așteptat verdictul într-un alt caz, care implică un supraveghetor școlar în vârstă de 47 de ani, acuzat că a abuzat sexual nouă fete de 10 ani din Paris.

Emmanuel Grégoire, noul primar socialist al Parisului, a lansat un plan de 20 de milioane de euro pentru a combate ceea ce el a numit „disfuncții majore” în sistemul supraveghetorilor școlari din oraș.

„Dacă a existat o greșeală colectivă, aceasta a fost tratarea acestor incidente ca fiind izolate, când în realitate ele indică un risc sistemic și poate chiar o cultură sistemică a tăcerii”, a declarat Grégoire pentru Le Monde luna trecută.

Între ianuarie și aprilie, Primăria Parisului a suspendat 78 de supraveghetori școlari, dintre care 31 erau suspectați de abuzuri sexuale.

Grégoire, care a dezvăluit că a fost abuzat sexual în copilărie de un supraveghetor școlar, a înființat o adunare cetățenească pentru a discuta rolul supraveghetorilor școlari. Aceasta urmează să prezinte concluziile în luna iunie.

Scandalul abuzurilor se extinde la nivel național

Colectivul de părinți SOS Périscolaire se află în prima linie a strângerii de mărturii și a campaniilor pentru dreptate în ultimii cinci ani, într-un context în care părinții au încercat cu greu să fie ascultați.

Una dintre fondatoare, Anne, care nu a dorit să își facă public numele complet, a spus că scandalul abuzurilor se extinde la nivel național. „Este clar un fenomen sistemic și prezent în toată Franța. Există disfuncții nu doar la nivelul administrațiilor locale, ci începem să spunem că există probleme și la nivel de stat”.

Ea a afirmat că deschiderea anchetelor împotriva supraveghetorilor școlari reprezintă un semn bun. „În sfârșit, mărturiile părinților și ale copiilor sunt luate în serios”.

Ea a spus că părinții se luptă pentru măsuri elementare, cum ar fi primirea unei liste cu numele și fotografiile supraveghetorilor care lucrează cu clasele de copii. Aceste informații încă nu sunt oferite în mod sistematic.

Un purtător de cuvânt al unui alt grup de părinți, #MeTooEcole, înființat în estul Parisului, a declarat:

„Societatea franceză începe să înțeleagă că școala nu este sanctuarul pe care îl credeam. Când îți lași copilul la școală dimineața, acel copil nu este deloc protejat de disfuncțiile administrative și de comportamentele pedofile. Copiii se confruntă cu toate formele de violență, de la violență verbală și fizică până la agresiuni sexuale. Este îngrozitor și creează teamă. Părinții sunt revoltați”.