Update: Patru oameni au murit şi alţi 20 au fost răniţi, după ce Rusia a atacat Kievul cu drone şi rachete

Update: Bombardamentele masive ruseşti care au lovit Kievul şi regiunea înconjurătoare în noaptea de sâmbătă spre duminică s-au soldat cu patru morţi şi peste 60 de răniţi, potrivit autorităţilor locale, informează AFP.

În capitala Kiev, puternic lovită, doi oameni au murit şi 56 au fost răniţi, a anunţat primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe Telegram.

Două persoane au fost, de asemenea, ucise în regiunea capitalei, iar nouă au fost rănite, între care un bebeluş "care nu are nici măcar un an" de viaţă, a declarat şeful administraţiei regionale, Mikola Kalaşnik.

Rusia a bombardat intens Kievul în noaptea de sâmbătă spre duminică, ucigând cel puţin o persoană, la doar câteva zile după un atac ucrainean letal asupra unui liceu dintr-o regiune ocupată de Rusia, pentru care preşedintele rus Vladimir Putin promisese un răspuns militar, informează AFP şi Reuters.

Aceste atacuri nocturne cu zeci de rachete balistice, rachete de croazieră şi drone au lăsat cel puţin un mort şi 21 de răniţi, dintre care 13 au fost spitalizaţi şi trei se află în stare gravă, a scris primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe Telegram.

Potrivit primarului oraşului Kiev, o şcoală a fost lovită în districtul Şevcenkivski, iar un impact "în apropierea" unei alte şcoli a dus la blocarea intrării într-un adăpost unde se refugiaseră locuitorii, conform Agerpres.

Volodimir Zelenski avertizase că atacul vine

Jurnalişti ai AFP din Kiev au auzit mai multe serii de explozii care au zguduit clădirile şi au văzut trasoare străpungând cerul întunecat. De asemenea, au auzit focuri de mitralieră, probabil o încercare de a doborî o dronă care survola centrul oraşului.

Cu câteva ore mai devreme, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi Ambasada SUA la Kiev îşi exprimaseră îngrijorarea cu privire la posibilitatea unui atac aerian rusesc iminent împotriva ţării.

O alertă de raid aerian a fost declanşată în toată Ucraina. Armata ucraineană a declarat că atacul "masiv" asupra capitalei a implicat "rachete de diferite tipuri şi drone".

În centrul Ucrainei, atacurile aeriene ruseşti au rănit cel puţin şapte persoane în regiunea Dnipropetrovsk şi 11 în regiunea Cerkasî, potrivit autorităţilor regionale.

"Observăm semne de pregătiri pentru un atac combinat pe teritoriul ucrainean, inclusiv Kiev, care implică diverse tipuri de arme", între care racheta cu rază intermediară de acţiune Oreşnik, a avertizat sâmbătă preşedintele Zelenski, îndemnând populaţia să "acţioneze responsabil" şi să se adăpostească în caz de alertă.

Ambasada SUA la Kiev a primit, de asemenea, "informaţii privind un atac aerian potenţial semnificativ care ar putea avea loc în orice moment", potrivit unei declaraţii de pe site-ul său web.

Armata rusă a desfăşurat anul trecut racheta hipersonică Oreşnik, cu capacitate nucleară, în Belarus. Această ţară, aliată a Moscovei, se învecinează cu trei state membre NATO şi ale Uniunii Europene - Polonia, Lituania şi Letonia - precum şi cu Ucraina.

Moscova a folosit deja racheta Oreşnik de două ori de la începutul invaziei sale în Ucraina, în februarie 2022: în noiembrie 2024 împotriva unei uzine militare şi în ianuarie 2026 împotriva unei fabrici de avioane din vestul Ucrainei, în apropierea graniţelor Alianţei Atlantice. În ambele cazuri, rachetele nu erau înarmate cu focoase nucleare.

Putin a promis un răspuns militar după un atac cu drone ucrainene, efectuat în noaptea de joi spre vineri, asupra unor clădiri de învăţământ din Starobilsk, în regiunea Lugansk din estul Ucrainei, ocupată de Moscova, care a ucis cel puţin 18 oameni şi a făcut peste 40 de răniţi.

Kievul a negat că ar fi vizat obiective civile şi a susţinut că a lovit o unitate de drone ruseşti staţionată în regiune.

Zelenski a cerut comunităţii internaţionale să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a o descuraja de la un astfel de atac şi a avertizat că Ucraina "va răspunde complet şi în mod egal la fiecare atac rusesc".