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DCNews Stiri Cod Portocaliu de averse torențiale și grindină. ANM, județele vizate

Cod Portocaliu de averse torențiale și grindină. ANM, județele vizate

Autor: Gabriela Ungureanu
Data publicării: 09 Iul 2026
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furtuna descarcari electrice
Sursa foto: Magnific

ANM a emis noi avertizări nowcasting de averse torenţiale şi grindină.

UPDATE: A fost emis un nou Cod Galben de averse torenţiale 

ANM a emis și un Cod Galben, anunțând averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), în mai multe localități din județul Olt.

Zone vizate: - Județul Olt: Drăgănești-Olt, Piatra-Olt, Osica de Sus, Mărunței, Fălcoiu, Izvoarele, Movileni, Crâmpoia, Corbu, Dobrosloveni, Brâncoveni, Stoicănești, Schitu, Tufeni, Pârșcoveni, Șerbănești, Vâlcele, Coteana, Brebeni, Icoana, Perieți, Ghimpețeni, Dobrun, Osica de Jos, Șopârlița, Milcov, Nicolae Titulescu, Ipotesti, Văleni.

Interval de valabilitate: 9 iulie, ora 19:45 - 9 iulie, ora 20:45

Știrea inițială:

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare nowcasting Cod Portocaliu de averse torenţiale şi grindină pentru două județe din țară.

Astfel, meteorologii anunță averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50 - 70 km/h), vijelie, grindină de medii dimensiuni (2...3 cm). 

Zone vizate:

- Județul Constanta: Mihail Kogălniceanu, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Crucea, Seimeni, Topalu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Siliștea, Grădina, Vulturu.
 - Județul Tulcea: Baia, Topolog, Casimcea, Stejaru, Beidaud.

ANM precizează că în zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 15...25 l/mp.

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cod portocaliu
administratia nationala de meteorologie
furtuni
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