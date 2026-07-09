Competențe pentru viitor: educație, formare și ocupare. Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR, la interviurile DCNews

Europarlamentara Georgiana Teodorescu, membră ECR / Foto: Crișan Andreescu

Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR, este invitata DCNews și DCNewsTV de vineri.

Vineri, de la ora 12:00, europarlamentarul ECR, Georgiana Teodorescu, este invitata analistului politic Bogdan Chirieac, la DCNews, DCNewsTV și ȘtiriDiaspora.

Principalele subiecte de discuție vor avea în centru educația:

Educația și conectarea ei la economia reală

Recalificarea și perfecționarea profesională, prioritate

Finanțare pentru dezvoltarea competențelor

Prima cale către un loc de muncă: ucenicia

Rolul IMM-urilor în dezvoltarea competențelor

Piața muncii și nevoile economiei

Cetățenii europeni, prioritari

Mobilitatea europeană - oportunitate, nu birocrație.

Acestea și alte subiecte vor fi discutate vineri, de la ora 12:00. Emisiunea este transmisă pe DCNews, DCNewsTV și Știridiaspora, dar și pe Facebook și Youtube DCNews și Știridiaspora.

Reclamă politică Deputat european Georgiana Tedorescu, membru al Parlamentului European pentru Grupul ECR.

Această declarație politică se referă la activitatea sa în Parlamentul European.

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