Grecia a început să monteze bariere care să-i protejeze pe turiști de peștii balon toxici și de meduze

Grecia. Foto: Pixabay

Grecia a început să monteze bariere pentru a proteja turiștii. Pentru șase plaje protejate, costul se ridică la peste 300.000 de euro.

Grecia a început să instaleze bariere plutitoare de-a lungul plajelor din regiunea Eubeea pentru a proteja înotătorii de meduze și de o populație tot mai mare de pești-balon toxici. Prima barieră a fost ridicată luna trecută în Chalkida, iar oficialii intenționează să extindă rețeaua în mai multe orașe din apropiere în această vară.

Peștele-balon, cunoscut științific sub numele de Lagocephalus sceleratus, are dinți suficient de puternici pentru a mușca prin oase, metal și lemn. În iunie, Crucea Roșie Greacă a îndemnat pe oricine este mușcat de pește să solicite asistență medicală de urgență, avertizând că fălcile sale pot provoca răni adânci și sângerări abundente.

Organele și carnea sa conțin, de asemenea, tetrodotoxină, o otravă fără antidot cunoscut, care poate fi fatală dacă este înghițită. Săptămâna trecută, o femeie în vârstă care înota lângă Varkiza, aproape de Atena, a avut nevoie de copci după ce unul dintre pești a mușcat-o, notează GreekReporter.

Peștele balon toxic prezent în Grecia, Italia și Spania

Specia este originară din Oceanul Indian și se crede că a ajuns în Marea Mediterană prin Canalul Suez, odată cu creșterea temperaturii mării. Este prezentă în regiune încă din 2003, iar populația sa a crescut semnificativ în ultimii ani, răspândindu-se în Rhodos și până în Italia și Spania, spre vest.

Viceprimarul orașului Chalkida a declarat că protejarea locuitorilor a fost prioritatea din spatele proiectului barieră. El a spus că barierele sunt realizate din plase ponderate ancorate pe fundul mării, cu flotoare care se ridică deasupra suprafeței.

Oficialii din Grecia au declarat că barierele plutitoare împiedică meduzele, peștii-balon și alte resturi plutitoare să ajungă în zonele de înot. Prima etapă a proiectului, care acoperă șase plaje, a costat aproximativ 367.000 de euro (418.000 de dolari).

Cipru a acționat încă din 2024

Pentru a combate răspândirea peștelui, Cipru a introdus un program de recompense în 2024, care a eliminat peste 103 tone de pești-balon din apele sale. Grecia a lansat săptămâna trecută un program similar, plătind aproximativ 5,33 euro pe kilogram colectat (2,76 dolari pe livră).

Pescarii vor primi, de asemenea, subvenții pentru combustibil în cadrul unui plan finanțat de UE care începe în Creta și în sudul Mării Egee.