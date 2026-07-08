Ce este Legionella: Un caz de infectare a apărut la metrou, după inundații. Metrotrex trimite angajații la Balș

inundații metrou/ foto Meteoplus

Un angajat Metrorex, care a intervenit la metrou, după inundații, a ajuns la ”Matei Balș” cu ceea ce se numește ”boala legionarilor”.

Sindicatul Metrorex a anunțat că un angajat, un electrician care a intervenit după inundațiile de săptămâna trecută la stația Piața Victoriei 2, a contractat bacteria Legionella. El este internat acum la Matei Balș.

Ce este Legionella

Infecția cu Legionella pneumophila mai este numită și ”boala legionarilor”. Aceasta a fost identificată pentru prima dată în 1976, după o epidemie izbucnită la o convenție a Legiunii Americane în Philadelphia. Peste 180 de persoane s-au îmbolnăvit și 29 au murit. Ulterior, oamenii de știință au descoperit o nouă bacterie, Legionella pneumophila, care se înmulțea în sistemul de răcire a apei al hotelului.

Boala legionarilor este o infecție pulmonară gravă (pneumonie) cauzată în principal de Legionella pneumophila. Bacteriile sunt prezente în mod natural în apa dulce, dar devin periculoase atunci când se multiplică în sisteme de apă artificiale, cum ar fi turnurile de răcire, căzile cu hidromasaj sau dușurile. Oamenii se infectează prin inhalarea picăturilor mici de apă contaminată.

Există două forme de manifestare, arată Medlife:

boala legionarilor - forma severă, care implică pneumonie, cu simptome precum febră, tuse, dificultăți de respirație, dureri musculare și, uneori, probleme digestive sau neurologice;

febra Pontiac - o boală mai ușoară, asemănătoare gripei, fără pneumonie, care se vindecă, de obicei, de la sine.

Boala legionarilor este cauzată de inhalarea unor picături mici de apă (aerosoli) contaminate cu bacteria Legionella pneumophila. Aceasta apare, de obicei, la 2-10 zile după expunerea la bacterii. În unele cazuri, debutul poate dura mai mult, chiar și până la două săptămâni sau mai mult. Simptomele inițiale ale infectării cu Legionella pneumophila seamănă cu cele ale gripei, dar sunt adesea mai intense: la început, sunt frecvente senzația bruscă de stare de rău, dureri musculare, dureri toracice, dureri de cap și febră mare (>39˚C).

Febra Pontiac, o formă mai ușoară a bolii legionarilor, apare în câteva ore până la câteva zile după expunere, mult mai repede decât boala legionarilor. Aceasta provoacă simptome asemănătoare gripei, cum ar fi febră, frisoane, dureri de cap și dureri musculare, dar nu implică pneumonie, iar majoritatea persoanelor se recuperează în câteva zile, mai arată sursa citată.

