Doseanu, avocatul lui Pasca, susține că Asociația Dumbrava tocmai a fost amendată cu 1.000.000 de lei

Viorel Pașca, fondatorul asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă. Sursa foto: Agerpres

Aproximativ 200.000 de euro este amenda primită de Asociația ”Dumbrava, Dumnezeu poată de grijă” anunță avocatul lui Viorel Pașca.

”Amendă record de 1.000.000 lei (200.000€) de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor pentru Asociația “Dumbrava Dumnezeu poartă de grijă”. Aceasă amendă vine dupa ce lui Viorel Pașca, familiei si colaboratorilor li s-au luat toți banii cash, li s-au sechestrat toate bunurile mobile și imobile și li s-au poprit toate conturile bancare în cadrul dosarului penal. Aerul de respirat încă nu a fost sechestrat sau amendat. Hai să vedem ce mai urmează… Să nu zici ca nu ți-am spus” scrie avocatul Răzvan Doseanu, care a eliberat familia Pașca din arest și a reușit să fie urmăriți sub control judiciar.

Prin urmare, avocatul Doseanu afirmă că asociația condusă de Viorel Pașca a primit o amendă de 1 milion de lei de la ITM.

El a publicat și următorul document: