Ro-Alert în Tulcea: Rușii atacă, din nou, la granița României / Update: MApN, precizări

Locuitorii județului Tulcea au fost alertați prin mesaj RO-ALERT. Foto: Pixabay

În nordul județului Tulcea a fost emis, marți dimineață, un mesaj Ro-Alert.

Update:

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat marți, 7 iulie, ora 09.52, un grup de ținte aeriene la o distanță de aproximativ 20 km Est de Insula Șerpilor, Ucraina.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 10.25, pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 10.29.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.

Alerta aeriană a încetat la ora 11.05.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente și menține permanent legătura cu acestea.

Știrea inițială:

În urmă cu scurt timp a fost emis un mesaj RO-Alert de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru zona de nord a județului Tulcea prin care locuitorii sunt informați despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, transmite ziaruldetulcea.

Mesajul este unul de informare și avertizare, iar populația este rugată să urmeze recomandările transmise dacă situația o impune și să apeleze numărul unic de urgență 112 dacă observă obiecte care cad din cer și pun în pericol bunurile materiale și integritatea personală.

Reamintim că, în ultimii ani, locuitorii din Galați, Tulcea și Brăila au primit frecvent mesaje Ro-Alert în care erau atenționați de posibilitatea căderii unor obiecte.

Cel mai grav incident a avut loc pe 29 mai 2026, când o dronă provenită din războiul din Ucraina s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc din Galați, rănind mai multe persoane și provocând pagube substanțiale.