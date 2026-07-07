Incendiu pe Calea Moşilor, în Bucureşti - FOTO şi VIDEO / update

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Un apartament situat pe Calea Moşilor, în Bucureşti, a fost cuprins de flăcări. Pompierii intervin.

Update: "Incendiul de pe Calea Mosilor este localizat pe o suprafata de aprox. 50 mp. Nu au fost identificate victime pana in acest moment. Actionam pentru lichidarea incendiului si ventilarea spatiilor interioare afectate.

Nu a fost necesara evacuarea locatarilor.

La caz au fost alertate 4 autospeciale de stingere, 2 SMURD, autoscara, Detasamentul Special de Salvatori", transmite ISU.

FOTO ISU -BIF

"Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament, pe Calea Mosilor, sectorul 2, București.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la nivelul unui apartament de la etajul 8.

Intervenim cu 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospeciala de intervenție și salvare de la înălțime, autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori si doua echipaje SMURD.

Până în momentul de față nu au fost identificate victime", transmite ISU Bucureşti-Ilfov.

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