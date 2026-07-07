Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Eveniment Incendiu pe Calea Moşilor, în Bucureşti - FOTO şi VIDEO / update

Incendiu pe Calea Moşilor, în Bucureşti - FOTO şi VIDEO / update

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 07 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
pompier luptand cu focul; incendiu
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @hudazip01

Un apartament situat pe Calea Moşilor, în Bucureşti, a fost cuprins de flăcări. Pompierii intervin.

Update: "Incendiul de pe Calea Mosilor este localizat pe o suprafata de aprox. 50 mp. Nu au fost identificate victime pana in acest moment. Actionam pentru lichidarea incendiului si ventilarea spatiilor interioare afectate.

Nu a fost necesara evacuarea locatarilor.

La caz au fost alertate 4 autospeciale de stingere, 2 SMURD, autoscara, Detasamentul Special de Salvatori", transmite ISU.

Incendiu pe Calea Moşilor, în Bucureşti / update

FOTO ISU -BIF

"Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament, pe Calea Mosilor, sectorul 2, București.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la nivelul unui apartament de la etajul 8. 

Intervenim cu 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă,  o autospeciala de intervenție și salvare de la înălțime, autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori si doua echipaje SMURD.

Până în momentul de față nu au fost identificate victime", transmite ISU Bucureşti-Ilfov.

ştire în actualizare... 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
calea mosilor
bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Eveniment
Citește mai multe din Eveniment
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close