Copil de un an și patru luni, mort după ce a căzut în piscină. Se afla la bunici

Un copil în vârstă de un an şi patru luni a murit, duminică, după ce ar fi căzut într-o piscină aflată în curtea locuinţei bunicilor materni, din satul Toceni, comuna Dobreşti din judeţul Dolj.

Potrivit IPJ Dolj, poliţiştii din cadrul Secţiei 12 Poliţie Rurală Daneţi au fost sesizaţi despre incident în jurul orei 11:48 şi s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au identificat victima, un minor din Craiova.

La intervenţie au participat şi un echipaj de ambulanţă, precum şi un elicopter SMURD. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipele de salvare, copilul a fost declarat decedat.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii tragediei, notează Agerpres.

Citește și: Un băiețel de doar un an a murit după ce s-a înecat cu unghia falsă a mamei sale