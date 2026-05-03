Practic compania a interzis în mod explicit pasagerilor să fotografieze, să filmeze sau să transmită în direct imagini cu membrii echipajului de cabină, piloţi și alți angajaţi ai companiei aeriene fără consimțământul lor explicit.

Ca măsuri punitive la adresa pasagerilor ce aleg să ignore noua regulă, echipajele pot să îi oprească, să ceară să fie îndepărtați din avion după aterizare la escală și înainte de ajungerea la destinație, cere anularea facilităților oferite de programele de acumulare de facilități ulterioare sau proceda la raportarea directă la autoritățile de siguranță aeroportuară.

Principala cauză a acestei măsuri este aceea că smartphone-urile, camerele portabile, transmisiunile în direct și clipurile virale de pe rețelele sociale au condus la situații din ce în ce mai frecvente în care în special echipajele de cabină să fie din ce în ce mai vulnerabile la hărțuire, încălcări ale confidențialității și controlului online în afara contextului.

S-a dovedit în mod practic faptul că pasagerii în mod frecvent filmează în secret echipajul de cabină în timpul interacțiunilor de serviciu, al disputelor și al sarcinilor de rutină, și apoi postează clipuri online unde acestea pot fi răspândite fără context.

CNA-ul aviatic

Ceea ce este considerată a fi schimbarea cheie a politicilor în domeniu este apariția obligativității consimțământului celui filmat. Astfel cine dorește ca să filmeze sau să fotografieze un membru al echipajului o poate face doar cu condiția să fi solicitat mai întâi permisiunea corespunzătoare.

Pentru a obține această permisiune pasagerul trebuie să meargă și să întrebe pe acel membru al echipajului dacă este de acord dar să accepte și refuzul fără obiecții din partea celui căruia i se cere acceptul.

Regula acoperă, de asemenea, transmisiunile live și camerele portabile, inclusiv ochelarii inteligenți și dispozitivele de tip GoPro de toate tipurile pe care pasagerii le pot deține și încerca să le utilizeze la bordul avioanelor.

Pentru pasageri, noua regulă nu înseamnă că toate fotografiile sau filmările de la bord vor fi interzise, aceștia putând să își fotografieze în continuare masa, locul, vederea de la geam, caracteristicile cabinei sau momentele personale de călătorie, dar doar cu condiția să nu surprindă membri ai echipajului fără permisiunea acestora.

Doar că ce nu se precizează explicit este cine poate identifica încălcările acestei reguli atâta timp cât:

1. Interiorul cabinelor de pasageri ale avioanelor este considerat în general a fi un spațiu cu caracter public aparținând statului proprietar sau leaser al avionului.

2. Jurisdicția cade sub incidența legilor statului de înmatriculare a avionului pe durata cuprinsă de la intrarea în avion până la părăsirea lui

3. Dispozitivele de fotografiere sau filmare sunt bunuri personale și cine poate vedea cele filmate/fotografiate cu acestea trebuie să posede un ordin judecătoresc în acest sens.

4. În multe cazuri filmările și fotografiile făcute de pasageri au servit ca și probe în identificarea unor situații întâlnite în zbor.

5. Sistemele de supraveghere de la bordul avioanelor înregistrează pasagerii și cine oferă garanția acestora ca imaginile cu ei nu vor fi “scăpate” ulterior ?

Așa că mâine poimâine ne vom trezi cu un organism de tip CNA aeronautic și o să vezi amenzi și suspendări de la zbor!