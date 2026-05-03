€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Stiri Alertă în sudul Libanului: Israelul cere evacuarea urgentă a populaţiei din 11 localităţi
Data publicării: 09:10 03 Mai 2026

Alertă în sudul Libanului: Israelul cere evacuarea urgentă a populaţiei din 11 localităţi
Autor: Mihai Ciobanu

imagine cu o racheta, razboi Atac cu rachetă/ rol ilustrativ. Sursa foto: Freepik

Armata israeliană cere evacuări şi intensifică atacurile în Liban.

Armata israeliană a emis duminică un avertisment de urgenţă adresat locuitorilor din 11 localităţi din sudul Libanului, cerându-le să îşi evacueze locuinţele şi să se deplaseze în zone deschise, la o distanţă de cel puţin 1.000 de metri, potrivit Reuters.

Citiţi şi: Donald Trump transmite că numărul militarilor retraşi din Germania va fi mult mai mare decât fusese anunţat

Potrivit armatei, operaţiunile militare vizează gruparea Hezbollah, fiind justificate drept un răspuns la ceea ce oficialii israelieni consideră o încălcare a acordului de încetare a focului. Autorităţile au avertizat că orice persoană aflată în apropierea combatanţilor sau a infrastructurii Hezbollah se expune unui risc major.

Israelul a continuat atacurile în sudul Libanului, unde trupele sale controlează o fâşie de teritoriu. În această zonă, armata israeliană a distrus mai multe locuinţe, pe care le consideră parte a infrastructurii utilizate de gruparea şiită susţinută de Iran.

La rândul său, Hezbollah a intensificat atacurile cu drone şi rachete, vizând atât poziţii ale armatei israeliene din Liban, cât şi din nordul Israelului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

israel
liban
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 36 minute
Criză politică în România cu impact regional. Politico: Scenariul unui premier tehnocrat prinde contur după moțiune
Publicat acum 49 minute
Tragedie la Câmpulung: Un tânăr a murit, altul este grav rănit după un accident violent
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Controversa listării companiilor de stat: Cum funcționează vânzarea accelerată a acțiunilor - Explicațiile unui economist
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Rusia a lovit din nou Odesa: Morţi şi răniţi după ultimele bombardamente
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Marine Le Pen respinge "Frexit", dar promite schimbări în UE dacă ajunge la putere
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 36 minute
BANCUL ZILEI: Ceartă în familie
Publicat acum 2 ore si 33 minute
Horoscop 3 mai 2026. Mercur a intrat în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 44 minute
Ce sunt ATR-urile și de ce au ajuns în centrul unei controverse în energie
Publicat acum 3 ore si 39 minute
Donald Trump a reacționat la noua ofertă iraniană
Publicat acum 3 ore si 27 minute
Iluzia Lunii, fenomenul care ne înșală privirea de mii de ani
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close