Alertă în sudul Libanului: Israelul cere evacuarea urgentă a populaţiei din 11 localităţi

Armata israeliană a emis duminică un avertisment de urgenţă adresat locuitorilor din 11 localităţi din sudul Libanului, cerându-le să îşi evacueze locuinţele şi să se deplaseze în zone deschise, la o distanţă de cel puţin 1.000 de metri, potrivit Reuters.

Potrivit armatei, operaţiunile militare vizează gruparea Hezbollah, fiind justificate drept un răspuns la ceea ce oficialii israelieni consideră o încălcare a acordului de încetare a focului. Autorităţile au avertizat că orice persoană aflată în apropierea combatanţilor sau a infrastructurii Hezbollah se expune unui risc major.

Israelul a continuat atacurile în sudul Libanului, unde trupele sale controlează o fâşie de teritoriu. În această zonă, armata israeliană a distrus mai multe locuinţe, pe care le consideră parte a infrastructurii utilizate de gruparea şiită susţinută de Iran.

La rândul său, Hezbollah a intensificat atacurile cu drone şi rachete, vizând atât poziţii ale armatei israeliene din Liban, cât şi din nordul Israelului.