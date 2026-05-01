DCNews Stiri Cine se ascunde în spatele muzicii? Spotify vine cu răspunsul
Data publicării: 14:08 01 Mai 2026

Cine se ascunde în spatele muzicii? Spotify vine cu răspunsul
Autor: Dana Mihai

Spotify, muzică Spotify. Foto: pexels.com

Platforma Spotify a lansat eticheta „Verified by Spotify”, care indică faptul că artistul este cel mai probabil o persoană reală, nu un produs al inteligenței artificiale.

 Platforma de streaming muzical Spotify a prezentat joi o nouă etichetă, "Verified by Spotify" ("Verificat de Spotify"), atribuită în baza mai multor criterii, care indică faptul că artistul sau grupul ce o deţine este cel mai probabil o fiinţă umană sau un colectiv de fiinţe umane, nu un avatar al inteligenţei artificiale (AI), informează AFP.

"Profilurile care par a fi asociate cu artişti generaţi de AI sau cu o identitate AI nu vor fi eligibile" pentru această etichetă, a anunţat compania suedeză.

Pentru a-i identifica pe artiştii umani, Spotify va ţine cont în special de amprenta lor în afara acestei platforme, analizând concerte, produse derivate şi activitatea pe reţelele de socializare.

Cum sunt identificați artiștii umani

Spotify va examina, de asemenea, ascultările înregistrate de aceşti artişti, favorizând un volum constant în timp, mai degrabă decât creşteri bruşte de popularitate.

Un alt parametru: faptul că aceşti muzicieni fac obiectul unor căutări specifice şi nu beneficiază doar de o recomandare a unui algoritm.

Serviciul suedez de streaming adoptă astfel o abordare inversă faţă de cea a concurentul său Deezer, care semnalează sistematic conţinuturile generate de AI.

"În era AI, este mai important ca niciodată să puteţi avea încredere în autenticitatea muzicii pe care o ascultaţi", au transmis reprezentanţii Spotify.

Eticheta "Verificat" nu este totuşi legată de conţinutul muzical distribuit online, ci de profilul artistului, ceea ce înseamnă că un muzician "verificat" va putea să descarce muzică generată de AI pe această platformă.

În septembrie 2025, Spotify i-a invitat pe artişti să precizeze dacă utilizează AI în metadatele lor, informaţii complementare datelor care apar în fişa informativă a unui cântec.

Măsuri împotriva abuzurilor

Platforma suedeză promisese, de asemenea, că îi va vâna pe "actorii rău intenţionaţi" care au manipulat algoritmul de recomandare sau au descărcat volume uriaşe de compoziţii muzicale bazate pe AI pentru a genera astfel trafic în mod artificial.

Deezer a anunţat, în urmă cu câteva zile, că aproape jumătate (44%) din titlurile publicate zilnic pe platforma sa erau generate de AI, comparativ cu mai puţin de 20% în urmă cu un an.

Volumul ascultărilor acestor piese rămâne totuşi foarte mic, de ordinul câtorva puncte procentuale din numărul total al ascultărilor în streaming.

Cele mai noi știri
Publicat acum 38 minute
Sute de persoane, arestate în Turcia la o demonstrație de 1 Mai în Piața Taksim / video
Publicat acum 44 minute
E prea grea matematica în școală? Prof. Mihail Bălună: Unde greșesc profesorii și cum ar trebui predată, de fapt / video
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Poliţia a urmărit cu elicopterul un tânăr de 19 ani care gonea pe A2. Era băut şi conducea cu viteză
Publicat acum 1 ora si 12 minute
România pierde miliarde: De ce pleacă turiștii și banii din țară. ANAT reacţionează la propunerea ministrului Darău
Publicat acum 1 ora si 15 minute
OMV Petrom, anunț privind lipsa combustibilului la benzinării
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 4 minute
S-a aflat! De ce a făcut Petruț Rizea AVC la doar 25 de ani! Cum a fost deturnată o problemă reală
Publicat acum 4 ore si 56 minute
Chirieac: Două personalități politice vor ocupa un loc foarte important în alegerile parlamentare din 2028
Publicat acum 7 ore si 25 minute
Horoscop 1 mai 2026. Lună Plină în Scorpion. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 55 minute
TOP bancuri de 1 Mai
Publicat acum 5 ore si 6 minute
UPDATE: Cei doi frați de 9 și 11 ani, dispăruți din Râșnov, au fost găsiți în siguranță
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
