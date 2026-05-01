Cine se ascunde în spatele muzicii? Spotify vine cu răspunsul

Platforma de streaming muzical Spotify a prezentat joi o nouă etichetă, "Verified by Spotify" ("Verificat de Spotify"), atribuită în baza mai multor criterii, care indică faptul că artistul sau grupul ce o deţine este cel mai probabil o fiinţă umană sau un colectiv de fiinţe umane, nu un avatar al inteligenţei artificiale (AI), informează AFP.

"Profilurile care par a fi asociate cu artişti generaţi de AI sau cu o identitate AI nu vor fi eligibile" pentru această etichetă, a anunţat compania suedeză.

Pentru a-i identifica pe artiştii umani, Spotify va ţine cont în special de amprenta lor în afara acestei platforme, analizând concerte, produse derivate şi activitatea pe reţelele de socializare.

Cum sunt identificați artiștii umani

Spotify va examina, de asemenea, ascultările înregistrate de aceşti artişti, favorizând un volum constant în timp, mai degrabă decât creşteri bruşte de popularitate.

Un alt parametru: faptul că aceşti muzicieni fac obiectul unor căutări specifice şi nu beneficiază doar de o recomandare a unui algoritm.

Serviciul suedez de streaming adoptă astfel o abordare inversă faţă de cea a concurentul său Deezer, care semnalează sistematic conţinuturile generate de AI.

"În era AI, este mai important ca niciodată să puteţi avea încredere în autenticitatea muzicii pe care o ascultaţi", au transmis reprezentanţii Spotify.

Eticheta "Verificat" nu este totuşi legată de conţinutul muzical distribuit online, ci de profilul artistului, ceea ce înseamnă că un muzician "verificat" va putea să descarce muzică generată de AI pe această platformă.

În septembrie 2025, Spotify i-a invitat pe artişti să precizeze dacă utilizează AI în metadatele lor, informaţii complementare datelor care apar în fişa informativă a unui cântec.

Măsuri împotriva abuzurilor

Platforma suedeză promisese, de asemenea, că îi va vâna pe "actorii rău intenţionaţi" care au manipulat algoritmul de recomandare sau au descărcat volume uriaşe de compoziţii muzicale bazate pe AI pentru a genera astfel trafic în mod artificial.

Deezer a anunţat, în urmă cu câteva zile, că aproape jumătate (44%) din titlurile publicate zilnic pe platforma sa erau generate de AI, comparativ cu mai puţin de 20% în urmă cu un an.

Volumul ascultărilor acestor piese rămâne totuşi foarte mic, de ordinul câtorva puncte procentuale din numărul total al ascultărilor în streaming.