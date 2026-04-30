Ce nu ar trebui să lipsească de pe masa de 1 Mai? Răspunsul românilor te-ar putea surprinde

Mai mult, peste jumătate dintre români (53%) afirmă că modul în care ar sărbători această zi s-ar schimba semnificativ în absenţa berii iar în aceeaşi măsură spun că prezenţa berii în meniul zilei este fie indispensabilă, fie extrem de importantă.

Berea este percepută în principal ca un simbol al distracţiei de 1 Mai: 52% dintre respondenţi o asociază cu relaxarea şi buna dispoziţie. În acelaşi timp, 46% o consideră importantă pentru socializare cu ocazia zilei de 1 Mai, fiind strâns legată de momentele petrecute cu prietenii şi familia. Pentru patru din zece români (40%), berea face parte din tradiţia acestei zile şi contribuie la întărirea relaţiilor de prietenie.

Mai mult decât o băutură: rolul social al berii

"Berea a devenit un element cultural integrat în ritualul zilei de 1 Mai. Ea nu este doar o băutură, ci un catalizator social, iar românii o consideră un element important în socializare şi un simbol al atmosferei de sărbătoare. Berea se va afla negreşit pe mesele majorităţii românilor în perioada următoare, contribuind la crearea de momente memorabile. Să nu uităm însă că avem şi opţiunea berilor fără alcool, mai ales atunci când trebuie să urcăm la volan sau preferăm să nu consumăm alcool, dar vrem totuşi să ne bucurăm de gustul acestei băuturi atât de iubite", spune Alin Popescu, secretar general Centrul de Studii despre Bere, citat în prezentarea cercetării.

Ziua de 1 Mai este în primul rând o sărbătoare a socializării, petrecută împreună cu prietenii şi familia. Pentru peste jumătate dintre români (53%), aceasta este alegerea principală, semn că ziua este despre relaxare şi conexiune cu cei dragi, indiferent de vârstă. Ieşirea la un grătar este preferată de aproximativ patru din zece români (41%), mai ales de bărbaţi şi tineri, şi rămâne o tradiţie asociată cu petrecerea timpului în aer liber.

"Ziua de 1 Mai este o sărbătoare autentică a socializării. Indiferent de vârstă, românii o văd ca pe un moment de reconectare, iar berea se conturează ca un simbol al acestei experienţe, completând atmosfera de relaxare", a declarat Marius Luican, director general Reveal Marketing Research.

În ceea ce priveşte intenţia de consum pentru ediţia sărbătorii din acest an, 59% dintre români declară că este probabil să consume bere, confirmând că percepţiile legate de această băutură se reflectă clar în comportamentul real.

Cum a fost realizat studiul

Studiul Reveal Marketing Research s-a desfăşurat online în aprilie 2026, pe un eşantion reprezentantiv de 1.003 respondenţi de peste 18 ani, din mediul urban şi rural, utilizatori de internet.

Centrul de Studii despre Bere este rezultatul demersului celor trei membri fondatori: Corina - Aurelia Zugravu, profesor universitar doctor în cadrul UMF "Dr. Carol Davila", preşedinte al Centrului, Alin Popescu, medic primar în medicină sportivă şi consultant în probleme de nutriţie, deţinând calitatea de secretar general, şi Mihaela Begea, doctor în ştiinţe inginereşti.