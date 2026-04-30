€ 5.1004
|
$ 4.3595
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1004
|
$ 4.3595

Urmărește dezbaterea live

 
Ce nu ar trebui să lipsească de pe masa de 1 Mai? Răspunsul românilor te-ar putea surprinde
Data publicării: 10:19 30 Apr 2026

Ce nu ar trebui să lipsească de pe masa de 1 Mai? Răspunsul românilor te-ar putea surprinde
Autor: Dana Mihai

Ce lipsește de 1 Mai pentru mulți români? Răspunsul te-ar putea surprinde - foto AI Ce lipsește de 1 Mai pentru mulți români? Răspunsul te-ar putea surprinde - foto AI

Opt din zece români (83%) asociază berea cu sărbătoarea de 1 Mai, în creştere faţă de anul anterior cu 2 pp, arată o cercetare de piaţă Reveal Marketing Research, realizată la solicitarea Centrului de Studii despre Bere.

Mai mult, peste jumătate dintre români (53%) afirmă că modul în care ar sărbători această zi s-ar schimba semnificativ în absenţa berii iar în aceeaşi măsură spun că prezenţa berii în meniul zilei este fie indispensabilă, fie extrem de importantă.

Berea este percepută în principal ca un simbol al distracţiei de 1 Mai: 52% dintre respondenţi o asociază cu relaxarea şi buna dispoziţie. În acelaşi timp, 46% o consideră importantă pentru socializare cu ocazia zilei de 1 Mai, fiind strâns legată de momentele petrecute cu prietenii şi familia. Pentru patru din zece români (40%), berea face parte din tradiţia acestei zile şi contribuie la întărirea relaţiilor de prietenie.

Mai mult decât o băutură: rolul social al berii

"Berea a devenit un element cultural integrat în ritualul zilei de 1 Mai. Ea nu este doar o băutură, ci un catalizator social, iar românii o consideră un element important în socializare şi un simbol al atmosferei de sărbătoare. Berea se va afla negreşit pe mesele majorităţii românilor în perioada următoare, contribuind la crearea de momente memorabile. Să nu uităm însă că avem şi opţiunea berilor fără alcool, mai ales atunci când trebuie să urcăm la volan sau preferăm să nu consumăm alcool, dar vrem totuşi să ne bucurăm de gustul acestei băuturi atât de iubite", spune Alin Popescu, secretar general Centrul de Studii despre Bere, citat în prezentarea cercetării.

Citește și: Vremea în minivacanța de 1 Mai. Roxana Bojariu (ANM) explică de ce vom avea temperaturi mai scăzute / video

Ziua de 1 Mai este în primul rând o sărbătoare a socializării, petrecută împreună cu prietenii şi familia. Pentru peste jumătate dintre români (53%), aceasta este alegerea principală, semn că ziua este despre relaxare şi conexiune cu cei dragi, indiferent de vârstă. Ieşirea la un grătar este preferată de aproximativ patru din zece români (41%), mai ales de bărbaţi şi tineri, şi rămâne o tradiţie asociată cu petrecerea timpului în aer liber.

"Ziua de 1 Mai este o sărbătoare autentică a socializării. Indiferent de vârstă, românii o văd ca pe un moment de reconectare, iar berea se conturează ca un simbol al acestei experienţe, completând atmosfera de relaxare", a declarat Marius Luican, director general Reveal Marketing Research.

În ceea ce priveşte intenţia de consum pentru ediţia sărbătorii din acest an, 59% dintre români declară că este probabil să consume bere, confirmând că percepţiile legate de această băutură se reflectă clar în comportamentul real.

Cum a fost realizat studiul

Studiul Reveal Marketing Research s-a desfăşurat online în aprilie 2026, pe un eşantion reprezentantiv de 1.003 respondenţi de peste 18 ani, din mediul urban şi rural, utilizatori de internet.

Centrul de Studii despre Bere este rezultatul demersului celor trei membri fondatori: Corina - Aurelia Zugravu, profesor universitar doctor în cadrul UMF "Dr. Carol Davila", preşedinte al Centrului, Alin Popescu, medic primar în medicină sportivă şi consultant în probleme de nutriţie, deţinând calitatea de secretar general, şi Mihaela Begea, doctor în ştiinţe inginereşti.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bere
1 mai
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
