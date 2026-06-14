Tabere în USR și calcule pentru Guvernul Veştea. Chirieac: Apar primele "rămurele" ale unui Executiv

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Se fac calcule politice privind șansele noului premier desemnat de către Nicuşor Dan, Adrian Veștea, de a obține votul de încredere al Parlamentului.

Se fac calculele pentru a se vedea ce şanse are noul premier desemnat de către Nicuşor Dan, Adrian Veştea, de a trece de votul Parlamentului. În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a declarat că începe să se înfiripe şanse pentru ca noul cabinet să primească voturile necesare.

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Cât priveşte mutarea USR, Bogdan Chirieac a explicat: „Cred că deocamdată aripa USR-bolojenistă este mai puternică decât aripa USR raţională. La fel ca în cazul Guvernului Tomac, USR a avut două aripi: una cu Bolojan până la capăt şi alta care ar fi dorit să rămână la guvernare. Rămâne de văzut acum dacă aripa care a pierdut în cazul lui Tomac va reuşi să învingă în USR”.

„De unde pleca de pe locul doi, în urma lui Eugen Tomac, iată că Adrian Veştea, uşor-uşor, se pare că are primele şanse. Apar primele rămurele ale unui Guvern Veştea. Deocamdată atrag atenţia că public nu am văzut până acum un lider marcant, un şef de organizaţie al PNL care să se alăture deschis lui Adrian Veştea. Dimpotrivă, după un moment de confuzie, toată propaganda încearcă să îl facă praf pe Nicuşor Dan. Rămâne să-i mai spună că e fost comunist”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac într-o intervenţie la România TV.