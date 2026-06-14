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Tabere în USR și calcule pentru Guvernul Veştea. Chirieac: Apar primele "rămurele" ale unui Executiv

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
Data publicării: 14 Iun 2026
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Foto: Agerpres

Se fac calcule politice privind șansele noului premier desemnat de către Nicuşor Dan, Adrian Veștea, de a obține votul de încredere al Parlamentului.

Se fac calculele pentru a se vedea ce şanse are noul premier desemnat de către Nicuşor Dan, Adrian Veştea, de a trece de votul Parlamentului. În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a declarat că începe să se înfiripe şanse pentru ca noul cabinet să primească voturile necesare.

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Cât priveşte mutarea USR, Bogdan Chirieac a explicat: „Cred că deocamdată aripa USR-bolojenistă este mai puternică decât aripa USR raţională. La fel ca în cazul Guvernului Tomac, USR a avut două aripi: una cu Bolojan până la capăt şi alta care ar fi dorit să rămână la guvernare. Rămâne de văzut acum dacă aripa care a pierdut în cazul lui Tomac va reuşi să învingă în USR”. 

„De unde pleca de pe locul doi, în urma lui Eugen Tomac, iată că Adrian Veştea, uşor-uşor, se pare că are primele şanse. Apar primele rămurele ale unui Guvern Veştea. Deocamdată atrag atenţia că public nu am văzut până acum un lider marcant, un şef de organizaţie al PNL care să se alăture deschis lui Adrian Veştea. Dimpotrivă, după un moment de confuzie, toată propaganda încearcă să îl facă praf pe Nicuşor Dan. Rămâne să-i mai spună că e fost comunist”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac într-o intervenţie la România TV.  

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Comentarii (2)

John   •   14 Iunie 2026   •   14:12

O msgarie ce a putut face ndan

Dan Throws   •   14 Iunie 2026   •   13:42

Securistii nu au inteles nimic din alegerile trecute, tot incearca sa puna in functii publice analfabeti-marionete precum Dancila, Ciuca, Ciolacu, Vestea, care nu au nicio legitimitate.

Am votat Nicusor din 2008 mereu. Acum votez un singur lucru: suspendarea lui Nicusor Dan. Ca platitor de taxe sunt satul de acesti securisti cu IQ scazut care au reusit sa anuleze alegerile, fara ca unul sa isi asume. Securistii au demonstrat ca sunt foarte prosti, trebuie sa faca un pas mare in spate.

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