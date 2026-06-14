Ce şanse are Guvernul Veştea să treacă de Parlament. Calculele hârtiei şi care e rolul UDMR

Vot în Parlament pentru moțiunea de cenzură. Sursa foto: Agerpres

Analiză privind şansele pe care le are Guvernul Veştea de a trece în Parlament.

Jurnalistul Val Vâlcu a analizat declaraţiile făcute de către liderii partidelor după ce preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veştea şi subliniază rolul extrem de important pe care îl va juca UDMR în negocierile care vor avea loc.

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Val Vâlcu aminteşte de o declaraţie făcută recent de Kelemen Hunor, în momentul în care se discuta despre Guvernul Tomac. "E aproape imposibil să votăm un guvern din care nu facem parte, un guvern tehnocrat, spunea Kelemen Hunor. În momentul acesta Veştea a spus clar că va face un guvern politic, deci UDMR poate să intre în joc", explică Val Vâlcu

"Formula PSD, UDMR, minorităţi, aripi din PNL, USR şi neafiliaţi este valabilă, se joacă. Se fac calculele hârtiei, deci Guvernul Veştea poate trece", a subliniat jurnalistul.

Veştea: Îmi doresc un guvern politic

Premierul desemnat Adrian Veştea a anunţat că îşi doreşte un Guvern politic şi că este deschis la discuţii în acest sens cu formaţiunile politice democratice prooccidentale din Parlament.

"Îmi doresc un Guvern politic, care să îşi asume reforme reale şi care să menţină România pe direcţia prooccidentală. Noi suntem a şasea ţară din Europa şi trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorităţi ce ţin de urgenţele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE şi operaţionalizarea Programului SAFE, pentru a ne consolida securitatea", a afirmat el, duminică, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Cotroceni, alături de şeful statului şi europarlamentarul Eugen Tomac, care şi-a depus mandatul de premier desemnat.