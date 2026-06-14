Augustin Zegrean: Nominalizarea lui Veștea e constituțională. Nu era obligatorie anunțarea lui Bolojan

Nicusor Dan, Ilie Bolojan - Foto: Agerpres

Augustin Zegrean, fost judecător CCR, a analizat pentru DCNews decizia președintelui Nicușor Dan, de a-l nominaliza ca premier desemnat pe Adrian Veștea, fără consultarea partidelor și mai ales fără consultarea PNL.

”Era dreptul președintelui să facă această nouă nominalizare, odată ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Putea face o nouă rundă de consultări, dar nu era obligatoriu, nu scrie în Constituție de câte ori trebuie să se consulte cu partidele politice. Nu scrie că trebuie să reia consultările, dacă premierul desemnat își depune mandatul”, a spus Augustin Zegrean.

Ilie Bolojan acuză o ingerință în viața partidelor din partea președintelui, după această nominalizare. Se poate spune că decizia e neconstituțională, a fost întrebat Zegrean?

”Nu se poate vorbi de nicio ingerință în viața partidelor politice, că nu a anunțat PNL de nominalizare. Dacă la consultările pe care le-a organizat acum două săptămâni a configurat o majoritate parlamentară, are dreptul constituțional să numească pe oricine premier, nu trebuie să ceară acordul partidului. Procesul se reia, dl Veștea are 10 zile să se prezinte cu miniștrii și programul de guvernare în Parlament.

Mișcarea lui Nicușor Dan e interesantă, e de președinte jucător, dar nu a încălcat Constituția, asta e aprecierea unui judecător de Curte Constituțională, a unui om care a constribuit la scrierea Constituției”, a spus Augustin Zegrean, pentru DCNews.

Ilie Bolojan, atac la baionetă la președintele Nicușor Dan

"Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD. Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială.

În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială", a anunţat Ilie Boloja printr-un mesaj publicat pe Facebook.