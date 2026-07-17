Proiectul legii salarizării, publicat de Ministerul Muncii. Sunt şi salariaţi exceptaţi de la noua lege. Bugetul, suplimentat. Cine ia mai mulţi bani?

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Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a publicat proiectul legii salarizării, la scurt timp după consultările de la Palatul Cotroceni între reprezentanţii partidelor pro-occidentale.

Plafonul maxim acceptat pentru acest proiect de lege a fost majorat la 12,1 miliarde de lei. Estimarea anterioară fusese de 8 miliarde de lei. În prima variantă de proiect, aplicarea ar fi generat costuri de 27 de miliarde de lei, însă noua limită va asigura încadrarea proiectului în jaloanele PNRR.

Astfel, după rebugetare, angajaţii din sectorul Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională vor beneficia de o alocare majorată la 2,6 miliarde de lei, faţă de 1,6 miliarde de lei cât era bugetat iniţial. Singurii bugetari cărora nu li se aplică noua lege a salarizării, în această formă, sunt cei din instituţiile autonome BNR, ASF, ANRE şi ANCOM.

Dacă va fi trece de Parlament, noua lege a salarizării va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

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"Forma actualizată a proiectului Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS).

Documentul poate fi consultat AICI.

Ca urmare a medierii Administrației Prezidențiale și în urma acordului politic semnat de către partidele politice proeuropene, MMFTSS a organizat o amplă consultare publică prin 14 reuniuni cu instituțiile din administrație și sindicatele reprezentative.

În urma consultărilor, proiectul a fost revizuit pentru a include cât mai multe dintre observațiile primite. A existat un dialog permanent cu Ministerul de Finanțe și cu Comisia Europeană pentru o alocare bugetară suplimentară astfel încât să poată fi rezolvate cât mai multe din inechitățile actualului sistem de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.

Varianta actuală a proiectului îndeplinește condițiile Jalonului 420 din PNRR și are acordul Ministerului de Finanțe în condițiile respectării traiectoriei fiscal-bugetare a României. În cursul zilei de astăzi, proiectul a fost prezentat și predat partidelor politice semnatare ale acordului inițial pentru analiză și demararea procedurii parlamentare de adoptare.

MMFTSS își menține rolul de secretariat tehnic și va continua să ofere clarificări și informații de specialitate privind conținutul și fundamentarea prevederilor cuprinse în textul publicat.

Eventualele propuneri de modificare sau amendamente vor fi formulate și discutate în cadrul consultărilor cu partidele politice și a mecanismelor parlamentare, în conformitate cu procesul legislativ", transmite Ministerul Muncii într-un comunicat de presă.

Iată aici lista întreagă a documentelor:

PROIECT LEGE

ANEXA 1 - Reglementări pentru cadrele didactice

ANEXA 2 - Sănătate şi asistenţă socială

ANEXA 3 - Cultură

ANEXA 4 - Personal diplomaţie

ANEXA 5 - Justiţie

ANEXA 6 - Apărare, ordine publică şi securitate naţională

ANEXA 7

ANEXA 8 - Funcţionarii Publici

ANEXA 9 - Personal contractual

ANEXA 10 - Structura de grade

Amintim că Guvernul interimar nu are drept de iniţiativă legislativă, aşa că proiectul de lege trebuie depus în Parlament de membri ai Parlamentului. În Guvernul interimar mai sunt prezenţi cei de la PNl, USR şi UDMR.

Se limitează sporurile

"Suma sporurilor, indemnizațiilor, primelor și premiilor nu poate depăși 20% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz, pe ordonator principal de credite, pe surse de finanțare, cu excepția celor prevăzute a fi exceptate de la calculul acestui plafon", mai scrie în proiect.

12 grade salariale în proiectul de lege

Conform proiectului, "Structura de grade salariale include 12 grade salariale. Fiecărui grad salarial îi corespunde un interval de coeficienți, după cum urmează:

Cuantumul valorii de referință se stabilește astfel încât procentul majorării cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat să nu depășească procentul creșterii nominale a produsului intern brut, prevăzut în cadrul macroeconomic utilizat la construcția cadrului fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care pe parcursul anului prognoza produsului intern brut se înrăutățește, cuantumul valorii de referință nu se modifică".

Cum se stabileşte salariul de bază

Proiectul de lege explică şi cum va fi stabilit salariul de bază.

"ART. 10

(1) Stabilirea salariului de bază se face corespunzător funcției pe care s-a făcut încadrarea personalului. Nu este permisă stabilirea salariului de bază prin asimilarea cu salariul corespunzător altei funcții, cu excepția cazurilor stabilite prin prezenta lege.

(2) Coeficienții de salarizare pentru funcțiile din fiecare domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaționale de funcții bugetare, pentru funcțiile ocupate de personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, precum și pentru funcțiile de demnitate publică, sunt prevăzuți în anexele nr. I - IX.

(3) Diferențierea salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare se realizează prin utilizarea coeficienților de salarizare cuprinși între 1,00 și 8,00, corespunzători poziției funcțiilor în ierarhia de salarizare.

(4) Salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare se stabilesc prin înmulțirea coeficienților de salarizare prevăzuți în anexele I-IX cu valoarea de referință, rotunjindu-se din leu în leu în favoarea salariatului.

(5) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt diferențiate pe funcții, grade/trepte profesionale și gradații de vechime și se calculează aplicând cele 6 gradații de vechime, conform prevederilor art. 13.

(6) În salariul de bază pentru funcțiile de conducere este inclusă gradația aferentă tranșei de vechime în muncă, la nivel maxim.

(7) Salariul de bază pentru funcțiile de conducere prevăzute cu grad managerial I și II se stabilește de către conducătorul instituției publice, în raport cu responsabilitatea, complexitatea și impactul deciziilor impuse de atribuțiile corespunzătoare activității desfășurate", se arată în textul propunerii.

Ce se întâmplă cu angajaţii care au salariul de bază mai mic decât salariul minim BRUT pe ţară

"(8) Dacă salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare sau, după caz, indemnizația lunară pentru o funcție din sectorul bugetar, calculată conform prezentei legi pentru un program de lucru de 8 ore zilnic, este mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, atunci persoana care ocupă funcția respectivă beneficiază de plata unei sume egale cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, persoana care ocupă funcția respectivă beneficiază de plata unei sume calculate prin raportarea salariului de bază minim brut pe țară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat", mai arată proiectul de lege.

Bani în plus pentru profesori, în funcţie de numărul de clase la care predau

"Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2 - 5 clase de elevi în învăţământul primar sau gimnazial primeşte un spor la salariul de bază după cum urmează:

a) pentru 2 clase de elevi, de 5% la salariul de bază deţinut;

b) pentru 3 clase de elevi, de 7% la salariul de bază deţinut;

c) pentru 4 clase de elevi, de 10% la salariul de bază deţinut;

d) pentru 5 clase de elevi, de 15% la salariul de bază deţinut.

Pentru personalul didactic şi administrativ din instituţiile de învăţământ superior, consiliile de administraţie pot acorda un spor la salariul de bază, în limita a 20% din suma salariilor de bază anuale de la nivelul instituțiilor respective, cu finanțare exclusiv din venituri proprii. Beneficiarii și cuantumul sporului se stabilesc anual de către consiliile de administrație, în funcţie de specificul și calitatea activităţii desfăşurate de personalul didactic și administrativ.

Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază", se arată în anexa 1.

Sporul pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri externe. Cine ia mai mulţi bani?

"ART. 15

(1) Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiect pentru proiectele finanțate din fonduri europene rambursabile/nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile/nerambursabile, beneficiază de un spor de până la 40% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare și indemnizația lunară, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Acest spor se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect și cu progresul tehnic/financiar raportat.

(2) Președinții și vicepreședinții consiliilor județene și primarii și viceprimarii unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene rambursabile/nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile/nerambursabile pot beneficia de un spor cu o valoare de maximum 40% din indemnizația lunară în limita bugetului aprobat cu această destinație.

(3) Pentru fiecare proiect contractat în condițiile alin.(1), conducătorul instituției/autorității publice nominalizează, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect. Numărul maxim de persoane la nivelul unei instituții sau autorități dintre cele prevăzute la alin.(1) care pot fi nominalizate în echipele de proiecte pentru proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile este cel stabilit de prevederile contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare.

(4) Echipa de proiect din instituția beneficiară este responsabilă de realizarea activităților stabilite a fi efectuate în mod direct în graficul de activități aprobat, precum și a celor care derivă din obligațiile beneficiarului față de autoritatea finanțatoare, conform contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat și în conformitate cu sistemul de management și control intern aplicabil. Activitățile prestate de către personalul instituției sau autorității publice nominalizat în echipele de proiect în cadrul proiectelor finanțate din fondurile prevăzute la alin.(1) vor fi reflectate corespunzător în cuprinsul fișei postului, conform prevederilor legale în vigoare.

(5) Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/șeful de proiect avizează fișele de pontaj care atestă timpul efectiv lucrat în cadrul fiecărui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate în echipa de proiect.

(6) Sporurile prevăzute la alin. (1)-(2) se acordă de la data implementării contractului/acordului/ordinului de finanțare de către părțile contractante, respectiv instituția beneficiară și autoritatea finanțatoare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. Sporul se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect.

(7) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile personalului care beneficiază de prevederile art.16 alin.(1) și (2).

(8) Cheltuielile cu salariile lunare și soldele lunare/salariile lunare ale personalului din echipele de proiecte finanțate din fonduri europene rambursabile/nerambursabile, inclusiv contribuțiile salariale aferente, pot fi rambursate de către autoritatea finanțatoare, în conformitate cu regulile de eligibilitate și procedurile de rambursare aplicabile, precum și cu procentul de cofinanțare stabilit în contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat cu autoritatea finanțatoare. Pentru persoanele implicate în mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect în parte, proporțional cu timpul efectiv realizat, conform fișei de pontaj.

(9) Prin excepție de la prevederile alin.(1), în cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice poate fi încadrat personal cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului instituției.

(10) Angajarea personalului prevăzut la alin.(9) se face cu scopul de a desfășura exclusiv activități în cadrul proiectelor finanțate în condițiile alin.(1), conform prevederilor contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare și în limita sumelor alocate.

(11) Personalului prevăzut la alin.(9) i se aplică tarifele orare prevăzute de cererile de finanțare și Ghidul solicitantului - condiții generale și specifice aplicabile, cu aprobarea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect/unitatea de implementare a proiectului.

(12) Cheltuielile cu salariile personalului care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe/europene rambursabile/nerambursabile, pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanțat proiectul, în limita bugetului aprobat.

(13) Conducătorul instituției/autorității publice care încadrează personal cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei, asigură respectarea condițiilor legale privind numărul maxim de ore lucrate și cumulul de funcții.

(14) Criteriile pe baza cărora se stabilește procentul sporului pentru persoanele prevăzute la alin.(1)-(2) precum și condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei potrivit alin.(9) în cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice care implementează proiecte finanțate din fonduri externe/europene rambursabile/nerambursabile se realizează pe baza unui regulament-cadru inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I a prezentei legi.

(15) Pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată potrivit alin.(9), ocuparea posturilor se face în baza unei proceduri interne de recrutare și selecție, aprobată prin decizie a ordonatorului principal de credite, care să respecte cel puțin principiile transparenței, tratamentului egal și nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice.

(16) Conducătorul instituției/autorității publice are obligația de a asigura respectarea condițiilor și limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiecte organizate în cadrul instituției/autorității publice pe care o conduce.

(17) Sporul prevăzut la prezentul articol nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor prevăzută la art.21 alin.(2), în măsura în care acesta se decontează din fonduri externe nerambursabile.

(18) Partea aferentă cofinanțării plătită din titlul I cheltuieli de personal din cuantumul sporului prevăzut la alin.(1)-(2) se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor prevăzută la art.21 alin.(2)", se arată în proiectul de lege.