PSD respinge oferta PNL - USR - UDMR: Un tertip meschin

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Reciprocitatea invocată de PNL - USR - UDMR este respinsă de PSD.

”PSD constată că Acordul Politic premergător desemnării prim-ministrului, solicitat de președintele României și agreat de principiu de toate partidele parlamentare pro-occidentale (din cadrul fostei Coaliții) este subminat cu bună știință de USR.

Pretențiile inacceptabile și inaplicabile ale USR mențin România în actuala criză politică, cu efecte importante în plan economic și social.

România nu poate avea în următoarele șase luni un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, condus de un premier de dreapta, și mai apoi un guvern monocolor PSD.

Motivul principal: este absolută nevoie de stabilitate și predictibilitate guvernamentală pentru menținerea ratingului de țară și a costurilor de finanțare ale statului român.

Pretenția „rotativei” USR este în fapt un tertip meschin prin care schimbă mereu condițiile pentru a face imposibil rezultatul și maschează, de fapt, disperarea de a profita de funcții și de sinecuri la stat. Nimic altceva!

Eschivele USR nu au nicio legătură cu realitatea economică și socială și nu sunt menite să rezolve ceva concret, în beneficiul românilor.

PSD participă cu toată buna credință la discuțiile necesare încheierii unui Acord Politic asupra obiectivelor fundamentale strategice ale României.

PSD și-a asumat guvernarea și a dat mandat președintelui PSD să formeze guvernul, în cazul nominalizării sale de către președintele României.

PSD solicită tuturor partidelor și parlamentarilor responsabili să nu se joace din motive meschine cu dezvoltarea țării și cu traiul zilnic al românilor care depinde de o guvernare cu puteri depline” anunță PSD.

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