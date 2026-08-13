PSD anunță că va vota din nou pentru construirea hidrocentralelor în ariile protejate, după ce Nicușor Dan a trimis legea înapoi în Parlament

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Senatorul Daniel Zamfir, unul dintre inițiatorii legii care permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate pentru continuarea unor proiecte hidroenergetice începute înainte de 2007, anunță că social-democrații vor încerca să adopte din nou proiectul, în regim de urgență, în prima sesiune parlamentară. Anunțul acestuia vine după ce Nicușor Dan a trimis legea înapoi în Parlament, pentru reexaminare.

Senatorul Daniel Zamfir anunță că PSD nu își schimbă poziția în privința legii care permite construirea hidrocentralelor în ariile protejate. După ce miercuri președintele Nicușor Dan a trimis legea înapoi în Parlament, pentru reexaminare, Zamfir, inițiatorul acestei legi, anunță că social-democrații vor respinge argumentele invocate de șeful statului și că vor încerca să adopte din nou proiectul, în regim de urgență, în prima sesiune parlamentară.

"Viața oamenilor înaintea vieții oricărui peștișor, răcușor sau moluscă", scrie Zamfir pe pagina lui de Facebook.

Argumentele lui Nicușor Dan, combătute

Zamfir a precizat că argumentele lui Nicușor Dan vor fi dezbătute procedural în Parlament, dar până atunci a venit cu mai multe observații.

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"Am văzut solicitarea președintelui, am parcurs argumentele dumnealui. Sigur că le vom dezbate procedural în Parlament, însă până atunci reiau câteva observații:

1. În primul rând, toate elementele semnalate în cererea de reexaminare ce țin de claritatea textului, necesitatea (discutabilă) de a adaugă o serie de definiții (de ex. definiția “beneficiarului”) precum și aspectele ce țin de procedura parlamentară parcursă până la adoptarea legii de către Camera deputaților au fost deja analizate de CCR, iar Curtea, în înțelepciunea ei, a statuat că legea respectă în integralitate rigorile constituționale!

Revenind la aspectele “pe fond” semnalate în cererea de reexaminare:

2. Se solicită excluderea din aria de aplicabilitate a excepției instituite la art 56 indice 1 a suprafețelor ce fac parte din Natura 2000. Această restrângere a ariei de aplicabilitate a legii ar face imposibilă finalizarea unora dintre proiectele care au constituit tocmai argumentul principal al elaborării legii. Reamintim faptul că stadiile de execuție ale acestor proiecte sunt cuprinse între 70-95%, iar necesitatea lor cred că nu mai merită menționată în actualul context de criză energetică acută!

Zamfir: În prima sesiune extraordinară/ordinară voi propune să adoptam în regim de urgență legea

3. Introducerea suplimentară a unor garanții tehnice asociate mecanismului prevăzut la art 56 indice 1, alin. (nu este necesară și ar schimba tocmai scopul legii. Procedura fiind una în sine excepțională, nu are logica să impunem respectarea cadrului legislativ aplicabil situațiilor obișnuite - respectiv a prevederilor de la art 56 alin (3) - acolo unde legiuitorul a impus o succesiune de garanții: fundamentare științifică, aviz de specialitate, și aprobare la nivelul Guvernului. Cu alte cuvinte, sensul introducerii unor derogări a fost tocmai simplificarea mecanismelor clasice, mai ales dat fiind faptul că aria de aplicabilitate a legii este una restrânsă - aceste excepții se aplică strict proiectelor demarate înainte de 2007, în baza unei hotărâri a CSAT, existând astfel un filtru solid de evaluare a oportunității pentru fiecare proiect.

4. Exceptarea capacităților energetice supuse lucrărilor de mentenanță, retehnologizare sau modernizare, prevăzută la art. ÎI, are drept scop tocmai accelerarea termenelor și eficientizarea proceselor, dat fiind faptul că natura schimbărilor generate de aceste tipuri de intervenții precum și potențialul impactului nu sunt în măsură să condiționeze desemnarea proiectului prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, de existența unui obiectiv de apărare sau securitate națională. Aceste lucrări sunt unele cu caracter regulat și care nu pot fi condiționate/ întârziate de proceduri anevoioase dat fiind faptul că impactul lor asupra mediului este unul minim. Așadar, PSD rămâne consecvent. Argumentele invocate nu sunt de natură se schimbe poziția PSD. În prima sesiune extraordinară/ordinară voi propune să adoptam în regim de urgență legea care permite continuarea lucrărilor la aceste obiective hidroenergetice", a scris Zamfir pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că proiectul acestui act normativ fost inițiat în 2022, de un grup de parlamentari format în majoritate din reprezentanți ai PSD. Deși inițial proiectul de lege a fost respins de Senat și a primit un punct de vedere negativ din partea Executivului, în octombrie 2025 Camera Deputaților l-a adoptat cu 262 de voturi "pentru" și 33 "împotrivă". Ulterior, președintele Nicușor Dan a atacat legea la Curtea Constituțională a României (CCR), iar în data 24 iunie 2026, CCR i-a respins sesizarea, argumentând că aceasta respectă Constituţia în raport cu criticile formulate de șeful statului. Totuși, miercuri, 12 august, Nicușor Dan a trimis legea înapoi în Parlament, pentru reexaminare. Precizăm că Nicușor Dan are dreptul constituțional de a cere o singură dată Parlamentului reexaminarea unui act normativ.

