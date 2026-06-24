Înfrângere majoră pentru ONG-urile de mediu după decizia CCR de azi privind hidrocentralele. Daniel Zamfir: Se deblochează investiții de 1 miliard de euro

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Curtea Constituțională a României a dat, miercuri, o decizie crucială care deblochează finalizarea hidrocentralelor în zone protejate, după ce sesizarea lui Nicușor Dan a fost respinsă definitiv. Senatorul Daniel Zamfir a vorbit, pentru DC News, despre miza uriașă pentru România în urma deciziei CCR.

Curtea Constituțională a României a respins, miercuri, sesizarea formulată de președintele Nicușor Dan contra actului normativ ce modifică regimul ariilor naturale protejate și legislația despre evaluarea impactului asupra mediului, în contextul proiectelor strategice, inclusiv al amenajărilor hidroenergetice.

Decizia CCR a fost luată cu majoritate de voturi, astfel Curtea a stabilit că dispozițiile contestate sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Senatorul PSD Daniel Zamfir, inițiatorul legii, a vorbit, pentru DC News, despre importanța deciziei CCR de astăzi și cum se vor debloca investiții majore.

Senatorul Daniel Zamfir: „Se deblochează investiții de aproape 1 miliard de euro”

”În mod concret, legea va permite, de acum încolo, ca toate hidrocentralele, care au fost începute încă de dinainte de 1989 și nu au fost terminate, să fie finalizate. Din cauza procedurilor, cu privire la regimul ariilor protejate, nu au putut fi continuate, dar și pentru că ONG-uri de mediu au urmărit, în toată această perioadă, blocarea acestor proiecte, contrar intereselor României. Însă legea va permite ca, în ariile protejate, printr-o procedură simplificată, să se emită acordul de mediu ca acele hidrocentrale să fie terminate.

Decizia Curții Constituționale este extrem de importantă, vine după 7 amânări de lege. Am început proiectul de lege în 2022. Au fost aproape 4 ani de luptă intensă cu toate aceste ONG-uri și presiunile lor, veneau cu explicații și motive aberante împotriva finalizării hidrocentralelor, cu așa-zisa protejare a peștișorilor, păsărelelor și alte vietăți. Un detaliu important, ca să știm despre ce e vorba, în acele hidrocentrale începute și neterminate, România investise deja aproape 1 miliard de euro!”, a spus senatorul Daniel Zamfir, pentru DC News.

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