În cadrul dezbaterii „Energy Forum Ediția a XIV-a: România, de la independență energetică la blackout“, organizată pe 28 octombrie de DC Media Group, Daniel Zamfir, membru în Comisia economică, industrii, servicii, turism și antreprenoriat din Senatul României, a explicat necesitatea ca România să aibă cât mai multe capacități de producție de energie în bandă, astfel încât țara noastră să fie acoperită energetic la orele de vârf, când prețul este foarte ridicat.

„Energia în bandă, oameni buni, este cea care, până la urmă, ne asigură acest deziderat de siguranță energetică.

Și tot la capitolul siguranței energetice vreau neapărat să vorbesc despre ceea ce cred că merită apărat, de asemenea cu mare preț. Partidul Social Democrat a insistat foarte tare ca noi să continuăm acele obiective hidrologice începute înainte de anul 2007.

Toată dezbaterea publică, că acele obiective fie sunt insuficient de performante, fie se află în zone de arii protejate și că n-ar mai merita să fie construite, e o discuție, de asemenea, fără obiect. Pentru că, în primul rând, decizia de a face acea investiție aparține companiei care se ocupă cu asta, și anume Hidroelectrica“, a zis Zamfir.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Hidroelectrica, pilon al securității energetice: investiții, stocare și echilibru. Radu Constantin, anunțurile zilei

Daniel Zamfir, mesaj pentru „apărătorii peștișorului și păsărelelor“

Senatorul social-democrat a avut un mesaj pentru „apărătorii peștișorului și păsărelelor“ care de ani buni încearcă să zădărnicească realizarea obiectivelor hidrologice de producere a energiei electrice în bandă.

„Dacă Hidroelectrica decide că acele investiții trebuie făcute, nu poate să vină nimeni, fie și un apărător fervent al mediului, să spună că sunt neperformante. Asta este decizia exclusivă a companiei care investește.

Trebuie să înțeleagă toată lumea, și mai ales apărătorii peștișorului și păsărelelor, că dincolo de această nevoie de energie electrică în bandă și curată, o amenajare hidroenergetică are și multiple roluri, cum ar fi prevenirea inundațiilor, alimentările cu apă și altele asemenea.

Ca atare, astfel de obiective n-ar trebui să fie împiedicate de absolut nicio legislație, fie ea și europeană, deși legislația europeană nu împiedică așa ceva. Noi, statul român, dintr-o neglijență, eroare, lipsă de interes, ne-am apucat să trasăm acolo zone de arii protejate. Noi am venit cu ariile protejate peste niște obiective care erau în curs de execuție. Nu s-au apucat ei să construiască în ariile protejate acele obiective. Acele obiective au fost începute cu mult înainte de acea perioadă și atunci când, repet, s-au trasat ariile protejate, Statul Român nu a ținut cont că acolo există niște obiective și că ele trebuie continuate“, a arătat senatorul PSD.

Cehia, interese în sistemul energetic național al României

Daniel Zamfir a atras atenția asupra ONG-ului Bankwatch, finanțat printre alții de statul ceh, care a blocat finalizarea mai multor hidrocentrale din România, printre care și Bumbești-Livezeni, dar și captarea de gaze din Marea Neagră.

„Producția de energie hidro mai are un rol, dar în societate, mai ales în zona apărătorilor păsărelelor, nu se înțelege foarte bine că acest tip de energie are și un rol de echilibrare.

Cel mai bun mecanism de echilibrare pe care îl are Statul Român este cu energia hidro. Așadar, aș vrea să întăresc faptul că trebuie continuate, cu celeritate, aceste obiective, dincolo de orice piedici.

Cine se opune ca noi să continuăm aceste hidrocentrale? De exemplu, o fundație care se cheamă Bankwatch. Știți cine finanțează Bankwatch, printre alții? statul ceh. Statul ceh are ceva interes în sistemul energetic sau nu are? Eu am auzit că are. Ce caută statul ceh să-mi atace mie captarea de gaze din Marea Neagră? Păi în ce lume trăim noi?“, a mai zis Daniel Zamfir.