Nicu Ștefănuță, luat la rost la protest: Eu sunt cu probleme. Pe dumneavoastră nu v-am văzut în sălile de judecată / video

Nicu Ștefănuță a fost interpelat, sâmbătă seara, de un român, la protestul împotriva justiției din Sibiu. Un bărbat l-a identificat pe europarlamentar în cele câteva sute de oameni prezenți și a mers către acesta să-l întrebe de ce protestează.

„Să trăiți, am onoarea, domnule Ștefănuță! Pot să vă întreb și eu dacă știți cum arată clădirea tribunalului din Sibiu?“, a întrebat Marian Răduinea, fost agent de poliție.

„Da, este în paragină, din păcate“, a zis europarlamentarul.

„Dar aia nouă, unde funcționează acum, știți cât plătește statul pentru chirie?“, a insistat bărbatul.

„Foarte mult, am auzit“, a replicat Nicu Ștefănuță.

„60.000 de euro, pe lună! Păi și, nu de aceea suntem aici, că eu de aceea sunt! Eu sunt cu probleme. Pe dumneavoastră nu prea v-am văzut în sălile de judecată. Nu prea știți ce e în interiorul sălilor. Eu știu! Eu am probleme cu oamenii ăștia“, a mai zis Marian Răduinea.

Nicu Ștefănuță a evitat să mai stea de vorbă cu Răduinea, i-a întins mâna, după care a plecat vizibil stânjenit de precizările bărbatului în legătură cu problemele reale din justiția din România.

Într-o altă postare publicată pe Facebook, Marian Răduinea a precizat că persoanele care au protestat la Sibiu sâmbătă seara erau „oameni aduși din alte părți“, iar „majoritatea nu stiau unde se afla clădirea Judecătoriei, ce să mai vorbim despre o sală de judecată sau o cauză pe rolul unei instanțe“.

