€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri Justiție Judecătoare Tribunalul București: Se încearcă deturnarea intenției noastre! Nu e corect ce se întâmplă
Data publicării: 16:46 14 Dec 2025

Judecătoare Tribunalul București: Se încearcă deturnarea intenției noastre! Nu e corect ce se întâmplă
Autor: Ioana Dinu

PROTEST_JUSTIE_PIATA_VICTORIEI_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea Protest / INQUAM PHOTOS
 

Apar fisuri în demersurile de a strânge semnături pentru „reforma” justiției.

Judecătoarea Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova, strânge semnături pentru „reforma” justiției, doar că au început să apară și primele controverse.

Probleme cu semnăturile la „reforma” justiției

Există semnatari care zic că judecătoarea a schimbat textul inițial al mesajului, iar ei nu sunt de acord cu noile idei transmise.

Antonia Diaconu, procurorul-şef al DIICOT Piteşti, a publicat lista actualizată a magistraților care au răspuns la apelului de solidaritate. La respectiva postare, Lavinia Cîrciumaru, o judecătoare, a transmis că semnătura sa a fost interpretată eronat și folosită pentru a crea impresia unor probleme similare și la Tribunalul București.

„Eu am semnat memoriul de susținere pentru colegii mei Laurențiu Besu și Raluca Moroșanu, dar se încearcă deturnarea intentiei noastre si se susține ca si la Tribunalul Bucuresti sunt probleme similare.


Sunt de 11 ani judecător la Tribunalul Bucuresti si niciodată nu au existat probleme similare la tribunal cu cele relatate in reportaj.


Nu este corect sa se arunce cu astfel de acuzații nefondate asupra fostilor președinți sau a actualului președinte”, a scris Lavinia Cîrciumaru de la Tribunalul București într-un comentariu pe Facebook.

VEZI ȘI: Un primar din România, care a avut recent percheziții DNA, a dat ordin să se difuzeze filmul despre justiție 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dna
raluca morosanu
tribunalul bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 44 minute
Judecătoare Tribunalul București: Se încearcă deturnarea intenției noastre! Nu e corect ce se întâmplă
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Un primar din România, care a avut recent percheziții DNA, a dat ordin să se difuzeze filmul despre justiție
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Ce se întâmplă cu rinichii tăi dacă bei chefir în fiecare zi
Publicat acum 2 ore si 26 minute
Cum pot gadgeturile să prevină problemele de sănătate ale animalelor. Ce trebuie să știe toți stăpânii
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 6 minute
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu
Publicat pe 13 Dec 2025
Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare
Publicat pe 12 Dec 2025
Numire în Guvern. Cine este Corneliu Mureșan, noul secretar de stat
Publicat pe 12 Dec 2025
Criza Justiției din România, sub amprenta USR și #rezist. Bogdan Chirieac: Ce vedeți acum nu este finalul
Publicat pe 12 Dec 2025
Raluca Moroșanu, primul mesaj după ce a înfruntat conducerea Curţii de Apel Bucureşti
 
un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close