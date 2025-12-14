Judecătoare Tribunalul București: Se încearcă deturnarea intenției noastre! Nu e corect ce se întâmplă

Judecătoarea Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova, strânge semnături pentru „reforma” justiției, doar că au început să apară și primele controverse.

Probleme cu semnăturile la „reforma” justiției

Există semnatari care zic că judecătoarea a schimbat textul inițial al mesajului, iar ei nu sunt de acord cu noile idei transmise.

Antonia Diaconu, procurorul-şef al DIICOT Piteşti, a publicat lista actualizată a magistraților care au răspuns la apelului de solidaritate. La respectiva postare, Lavinia Cîrciumaru, o judecătoare, a transmis că semnătura sa a fost interpretată eronat și folosită pentru a crea impresia unor probleme similare și la Tribunalul București.

„Eu am semnat memoriul de susținere pentru colegii mei Laurențiu Besu și Raluca Moroșanu, dar se încearcă deturnarea intentiei noastre si se susține ca si la Tribunalul Bucuresti sunt probleme similare.



Sunt de 11 ani judecător la Tribunalul Bucuresti si niciodată nu au existat probleme similare la tribunal cu cele relatate in reportaj.



Nu este corect sa se arunce cu astfel de acuzații nefondate asupra fostilor președinți sau a actualului președinte”, a scris Lavinia Cîrciumaru de la Tribunalul București într-un comentariu pe Facebook.

