Judecătorul care a apărut în documentarul Recorder, Laurenţiu Ionel Beşu, cere CSM să fie numit procuror

Judecătorul Laurenţiu Ionel Beşu, care a apărut în documentarul Recorder, fost ofițer de informații la așa-numita direcție „Doi și un sfert”, vrea să renunțe la robă și solicită Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să lucreze ca procuror în Giurgiu, transmite Agerpres.

Pe site-ul CSM a fost postat un anunţ în care se precizează că "în data de 16 decembrie, va avea loc la Secţia pentru procurori a CSM susţinerea interviului în cadrul procedurii pentru numirea din funcţia de judecător în cea de procuror, potrivit prevederilor art.194 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor". Interviul se va desfășura la Consiliul Superior al Magistraturii, cu sediul în București, subliniază anunțul respectiv.

14 judecători solicită să devină procurori. Printre ei se află și Laurenţiu Beşu

Procedura prevede că judecătorii pot fi numiţi în funcţia de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, la cererea lor motivată, iar procurorii pot fi numiţi în funcţia de judecător la judecătorii, prin decret al preşedintelui României, la propunerea Secţiei CSM.

Astfel, potrivit anunțului publicat pe site-ul CSM, printre cei 14 judecători care solicită să devină procurori se află şi Laurenţiu Beşu, care este magistrat la Tribunalul Bucureşti. El solicită să fie numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu și are interviul programat pentru ziua de marți, 16 decembrie, la ora 12:00.

Ce declarase Beșu în documentarul Recorder

Reaminti că în documentarul "Justiţie capturată" realizat de jurnaliștii Recorder, judecătorul Laurenţiu Beşu a vorbit despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel Bucureşti, instanţă unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu.

Laurenţiu Beşu a suținut că, după ce a venit la Curtea de Apel Bucureşti, noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să mai facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupţie.

"Am fost abordat de preşedinta Tribunalului Giurgiu, care mi-a propus să merg la Curtea de Apel Bucureşti, că s-a sunat de la Curte şi acum este momentul să iau o decizie, să mă gândesc şi să-i spun în aceeaşi zi. M-am gândit şi am zis că da, este o decizie bună să promovez. Intervine şi această stagnare în profesie şi te gândeşti să evoluezi. Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II-a, erau nedumeriţi de sosirea mea acolo. Ulterior, au apărut discuţii cu colegii de la Curte, care mi-au spus: 'Vezi că tu aveai un dosar acolo şi, din ce ştim noi, se cam practică ca în dosarele delicate să se mai producă schimbări ale componenţei completului'. Şi atunci mi-am dat seama că aveam pe rol la Tribunalul Giurgiu dosarul domnului doctor Beuran. (...) Nu mi-am pus problema că există o legătură între presupusa promovare şi un anumit dosar. Unii colegi, care sunt mai vechi acolo (la Curtea de Apel - n.r.) m-au asigurat că 'fii sigur că există o legătură'. Dosarul a fost soluţionat de un alt coleg, cu o soluţie de achitare. Nu comentăm soluţiile colegilor. S-a formulat cale de atac, la Curtea de Apel Bucureşti, şi a rămas soluţia de achitare", afirma judecătorul Beşu.

Ulterior, spune Laurenţiu Beşu, delegarea sa la Curtea de Apel Bucureşti a fost prelungită de mai multe ori, până în primăvara acestui an, când a intrat într-un complet care avea pe rol o contestaţie în dosarul lui Niculae Bădălău. La judecarea contestaţiei, el ar fi avut o opinie diferită de colegul din complet, iar la scurt timp ar fi fost anunţat de şeful de secţie de la CAB că nu i se va mai prelungi delegarea.

Laurenţiu Beşu, fost ofițer la „Doi și un sfert”

Curtea de Apel București l-a acuzat de minciună pentru că, în trecut, ar fi fost ofițer de informații la așa-numita direcție „Doi și un sfert”. Ulterior, Beșu a apărut public și a recunoscut informația, afirmând că era public faptul că a lucrat în DGPI.

"Am fost ofițer la Inspectorul de Poliție al județului Giurgiu între 2001 și 2006. Apoi între 2006 și 2011 am fost ofițer la Serviciul Județean de Informații Giurgiu", a spus el pentru Euronews.

Președintele Curții de Apel București, Liana Arsenie, anunțase că, în cazul judecătorului Laurențiu Beșu, au fost sesizate Inspecția Judiciară, CSM, CSAT și CNSAS privind activitatea sa anterioară în „Doi și-un sfert”.

”În ceea ce priveşte aspectul sensibil al compatibilităţii exercitării funcţiei de judecător raportat la activităţile derulate anterior şi necunoscute în slujba unei structuri de informaţii cunoscute sub denumirea de «doi şi un sfert», menţionăm că am hotărât sesizarea Inspecţiei Judiciare, a CSM, CSAT şi CNSAS şi aşteptăm rezultatul verificărilor”, a spus preşedintele Curţii de Apel Bucureşti.