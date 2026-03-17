€ 5.0937
|
$ 4.4270
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.4270
 
Data actualizării: 16:21 17 Mar 2026 | Data publicării: 16:20 17 Mar 2026

Steinmeier, Macron și Nicușor Dan patronează retrospectiva Brâncuși de la Berlin
Autor: D.C.

coloana

La Neue Nationalgalerie din Berlin este vernisată joi cea mai amplă retrospectivă dedicată lui Brâncuși organizată în Germania în ultimele decenii.

Expoziția se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, al Președintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron și al Președintelui României, Nicușor Dan.

Expoziția reunește peste 150 de sculpturi, fotografii, filme și documente de arhivă provenite din colecții internaționale și reconstituie parțial celebrul atelier parizian al artistului, oferind publicului, prima dată în afara Franței, o perspectivă rară asupra modului în care Brâncuși își concepea și organiza universul artistic. Curatorii expoziției sunt Klaus Biesenbach și Maike Steinkamp, de la Neue Nationalgalerie, Berlin, alături de Ariane Coulondre și Valérie Loth, de la Centre Pompidou, Paris. 

Seria de conferințe și dezbateri asociate expoziției este realizată în parteneriat cu Institutul Cultural Român și se va desfășura între aprilie și iulie 2026 la Neue Nationalgalerie, reunind istorici de artă, curatori și cercetători specializați în modernismul european. Printre invitați se numără Ariane Coulondre (Centre Pompidou, co-curator al expoziției), Friedrich Teja-Bach (editor al Catalogue Raisonné Brâncuși), istoricul de artă Doina Lemny, cercetătoarea Nina Schallenberg, precum și Megan Luke, specialist în sculptura modernă. Expoziția Brâncuși de la Neue Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin este realizată în colaborare cu Centrul Pompidou, cu sprijinul FREUNDE der Nationalgalerie. Expoziția, care poate fi vizitată până pe data de 9 august 2026, include și obiecte împrumutate de instituții muzeale din România, printre care Muzeul Național de Artă al României și Muzeul Național al Țăranului Român, subliniind legătura dintre patrimoniul cultural românesc și recunoașterea internațională a operei artistului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close