DCNews Stiri Chirieac: Două personalități politice vor ocupa un loc foarte important în alegerile parlamentare din 2028
Data publicării: 11:04 01 Mai 2026

EXCLUSIV Chirieac: Două personalități politice vor ocupa un loc foarte important în alegerile parlamentare din 2028
Autor: Anca Murgoci

semnul întrebării / Fotografie de la Ann H: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/mana-de-lemn-lemnos-ine-in-maini-10981244/ semnul întrebării / Fotografie de la Ann H: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/mana-de-lemn-lemnos-ine-in-maini-10981244/

Bogdan Chirieac este de părere că două personalități politice vor ocupa un loc foarte important în alegerile parlamentare din 2028.

„Eu cred că două personalități politice vor ocupa un loc foarte important în alegerile parlamentare din 2028. Unul este Ilie Bolojan, celălalt Victor Ponta. Fiecare cu formațiunea lui politică”, a zis Bogdan Chirieac.

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a continuat pe același subiect la DC News.

„Eu mizez pe faptul că Bolojan, și în presă se știa deja acest lucru încă dinainte să apară discuțiile despre vreo moțiune de cenzură, gândește o construcție politică pentru parlamentarele din 2028. De ce? Pentru că nu mai sunt alegeri simultane, prezidențiale și parlamentare. Iar cel care va candida la prezidențiale are nevoie de o forță politică în Parlament care să îl sprijine. Domnul Bolojan probabil a gândit în această perspectivă, mai ales că a mai fost menționat ca posibil candidat la președinție, chiar dacă nu s-a concretizat. Este posibil să fi avut în vedere o construcție politică care să-l susțină”, a zis Răzvan Dumitrescu.

Ilie Bolojan a spus că dacă va pica Guvernul va încerca să construiască o alternativă politică


Ilie Bolojan a zis că dacă va pica Guvernul, va construi o alternativă. Scopul este ca România modernă să știe că există o forță politică capabilă să creeze condiții pentru dezvoltare, a mai zis premierul.

În primul rând, premierul a afirmat că atât timp cât va fi ”președintele PNL, va fi un partid responsabil. Voi respecta decizia pe care o vor lua colegii”. 

Întrebat „Ce veți face dacă moțiunea de cenzură va trece?”, Ilie Bolojan a răspuns, la Rock FM: 

„În primul rând, rămâne de văzut în zilele următoare ce se va întâmpla. În perioada următoare, vând în vedere experiența acumulată în acești ani, votul de încredere al cetățenilor din colegiile din județul Bihor și voturile pe care Partidul Național Liberal le-a obținut din țară, voi construi o alternativă, în așa fel încât România modernă să știe că există o forță politică care este în stare să creeze condiții pentru dezvoltare, guvernând onest, corect, realizând condiții bune pentru oameni și respectându-i pe cetățeni”. 

Vedeți detalii în interviul exclusiv acordat de Victor Ponta la DC News:

